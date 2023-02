Åpen flørt mellom Venstre og MDG i Oslo

– Det er veldig hyggelig å bli invitert. Venstre har i mange tilfeller vært med på å sikre flertall sammen med byrådet i enkeltsaker, og det er bra, sier partileder i MDG og andrekandidat i Oslo Arild Hermstad.

Fredag kveld skal han gjøre noe som ikke særlig vanlig i norsk politikk, nemlig gi en hilsningstale til Oslo Venstres årsmøte. Venstre er som kjent et opposisjonsparti til byrådet der MDG sitter, og har alltid vært en del av den borgerlige blokken i Oslo. Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe skal holde hilsningstale på samme møte.

– Først og fremst vil jeg vise fram at vi har et politisk prosjekt jeg tror mange i Venstre er enige med oss i. Jeg kommer til å utfordre Venstre på at de er litt hissige på grøten på å bygge motorveier i regionen vår, og at de burde vinket et fast og tydelig farvel til Frp. Men Venstre er også et parti vi deler mange mål med, enten det gjelder miljø, ruspolitikk eller inkludering og mangfold. Venstre og MDG står ikke så fryktelig langt fra hverandre, sier Hermstad.

Blågrønt byråd?

Dagen etter Hermstads tale skal årsmøtet til Oslo Venstre behandle en innstilling fra bystyregruppa i Oslo. Der står det at de ønsker at Venstre skal ta initiativ til å danne et flertallsbyråd sammen med MDG og Høyre etter valget.

«Dersom dagens byrådspartier ikke får flertall ved høstens valg vil Venstre invitere MDG og Høyre til samarbeid med mål om å danne et blå-grønt byråd i Oslo» heter det i forslaget til uttalelse.

Så hvor kan denne åpenbare flørten fra Venstre til MDG ende?

– Vår plan er å gå til valg sammen med Ap og SV. Men vi tenker at også Venstre kan se at vi kan få til mye politikk sammen, sier Hermstad.

Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet De Grønne. (Mimsy Møller)

– Skal vi tolke det som at dere har en åpen dør til Venstre for å samarbeide med byrådet?

– Det kan du gjøre. Unge Venstre har allerede tatt til orde for det i Oslo. Vi mener Venstre definitivt burde se på det som en mulighet.

– Er det aktuelt for MDG å skifte side dersom de rødgrønne taper valget?

– I Oslo har vi fått til veldig mye med Raymond Johansen og SV i 8 år. Og vi kan få til mye mer sammen med dem. Jeg husker fortsatt at Oslo Høyre ønsket å danne byråd med Frp og Bompengepartiet i 2019. Så det er nok fortsatt et stykke igjen før de kan tilby noe i Oslo som vi mener byen trenger.

– Det er andre byer i Norge hvor denne diskusjonen nok er mer aktuell, som for eksempel Bergen, legger han til.

Blågrønt byråd

Gruppeleder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, sier Venstre ønsker å være helt åpne og ærlige på at de helst vil styre byen med Høyre og MDG etter valget.

– Da vil vi få en offensiv klima- og miljøpolitikk, men som fungerer for folk og bedrifter i hverdagen. Og vi vil hindre fløypartiene innflytelse i Oslo, sier Bjercke.

Venstres ønske om å lokke MDG over på den andre siden er altså helt åpenbar. Men hva med det motsatte? Er det aktuelt for Venstre å bytte side i politikken dersom Raymond Johansen skulle beholde makta etter valget, og bli byrådspartienes fjerde hjul på vogna på bekostning av Rødt?

Bjercke forteller at allerede i 2019 definerte Venstre seg som et konstruktivt opposisjonsparti, noe som var en ny linje for Venstre. Det betyr at de er villige til å lage flertall sammen med byrådet i enkeltsaker og budsjett, forutsatt at de fikk tilstrekkelig gjennomslag. Men de opplevde at Raymond Johansen og co. vendte dem ryggen.

– Jeg hadde en lang prat med byrådslederen og gruppelederne i de rødgrønne partiene i begynnelsen av perioden der jeg formidlet dette. Men Raymond Johansen har ved hver eneste korsvei valgt Rødt framfor oss. Jeg tror på Raymond når han bruker sterke ord mot Rødt, det virker ekte og oppriktig, men du finner ikke eksempel på en eneste politiker i Norge som har gitt Rødt med realpolitisk innflytelse enn Raymond Johansen, sier Bjercke.

Venstres Hallstein Bjercke. (Fredrik Hagen/NTB)

Og et annet poeng han drar fram: Arbeiderpartiet er ikke lenger et veldig stort parti i Oslo lengre. Høyre er over dobbelt så store på målingene. Det kan gjøre det vanskelig å danne et flertall på venstresida uten fløypartiene etter valget.

Lederen i Unge Venstre, Ane Breivik, har tidligere gått ut og aktivt bedt Oslo Venstre om å søke byrådsmakt med venstresida. Bjercke sier at de ikke er helt der.

– For fire år sida sa vi til Raymond at vi var villige til å danne flertall med han for å unngå å gi Rødt innflytelse. Det har han ikke fulgt opp, og da regner jeg ikke med at han er så interessert i å følge det opp i fremtiden heller. Vi ønsker et blågrønt byråd, fordi vi tror det vil gi best styring av Oslo, sier Bjercke.

Høyre: Fullt mulig å finne enighet med MDG

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe skal også holde hilsningstale på Venstre-årsmøtet. Også hun ivrer for å få miljøpartiet over på sin side av blokka.

– Vi har holdt døra åpen for MDG. Høyre er et samarbeidsparti som vil samarbeide med alle som er villige til å føre en blågrønn politikk, sier Lindboe til Dagsavisen.

– Det blir spennende å møte Arild Hermstad og høre hva han sier i talen sin, legger hun til.

Lindboe mener MDG og Høyre har til felles en utålmodighet i klima- og miljøpolitikken, i tillegg til saker som skole, rusomsorg og internasjonalt samarbeid. Samtidig innrømmer hun at de er uenig i en del av virkemidlene på klima og miljø.

Anne Lindboe, ordførerkandidat for Oslo Høyre. (Aslak Borgersrud)

– Vi er opptatt av å finne løsninger som ivaretar folks hverdagslogistikk og næringslivets behov. Men det er fullt mulig å finne enighet med MDG, sier hun.

– Jeg har også lagt merke til at MDG har en mer pragmatisk holdning til privat-offentlig samarbeid enn andre partier i byrådet, sier Lindboe.

Hun er ikke særlig redd for at Venstre skal gå inn i noe rødgrønt samarbeid etter valget.

– Det er jo litt morsomt, jeg har prøvd å finne hva som er de store forskjellene mellom Venstre og Høyre. Og det er jo ikke så mye. Det er klart Venstre er en god venn, sier den ferske politikeren.

– Det viktigste er å sparke ut byrådet vi har i dag.

