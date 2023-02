Fylkesleder i Ap om historisk svak måling: – Tror velgerne reagerer på alle krisene

Ap går tilbake 1,7 prosentpoeng og får kun 16,8 prosent av stemmene på målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen i februar.

– Det er for dårlig og gjenspeiler målingene vi har sett flere steder den siste tiden. Det betyr at vi må gjøre en bedre jobb med å få fram politikken vi står for og det vi faktisk gjør, både nasjonalt og ute i kommunene, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti, til Dagsavisen samme kveld som krisemålingen ble kjent.

Han tror det er en dårlig idé å ta lett på den lave oppslutningen resultatene av flere meningsmålinger den siste tiden vitner om.

– Norge med Arbeiderpartiet i regjering har en lavere prisstigning, lavere renteøkning og høyere sysselsetting enn mange andre land. Når vi likevel får denne tilbakemeldingen fra folk, må vi ta det på alvor, slår Jacobsen fast.

16,8 prosent kan være vanskelig å ta innover seg for et parti som historisk sett er vant til å være størst.

– Ring meg i morgen, så skal jeg tenke på det, svarer fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogaland Ap når vi ber ham svare på noen spørsmål om meningsmålingen.

– Må være levelig for vanlige folk

Reaksjonen fra lederne i Troms og i Buskerud er den samme som fra Frode Jacobsen i Oslo. Dette kan ikke Ap være bekjent av. Årsaken til at kurven har stupt for Ap og Jonas Gahr Støre siden valget i september 2021, er sammensatt, mener Buskerud Ap-leder Even Røed.

– Det er et sammensatt bilde, selv om det enkleste ville vært å skylde på én ting. Jeg tror krig og energikrise, og endringene det har påvirket til i norsk økonomi, har bidratt til det. Det er både en kortsiktig og en langsiktig oppgave å snu situasjonen for Arbeiderpartiet, noe vi er i gang med og vil levere på, sier Røed til Dagsavisen.

– Det er for dårlige tall, det er det ingen tvil om. Vi har vært og er i en situasjon hvor vi møter mange kriser. Det er en utfordring, og jeg tror velgerne reagerer på det. Vi må bli flinkere til å vise fram de gode grepene som gjøres og til å kommunisere ut det, fortsetter han.

Strøm og generell prisvekst er nøkkelområder både Røed og leder i Troms Ap, Nils-Ole Foshaug, peker på.

– Det er en langsiktig oppgave å løse strømsituasjonen, men vi må komme raskt i gang, ved å bygge ut mer kraft og bedre nett mens vi fortsetter med den gode strømstøtten inntil vi har klart å normalisere prisen på strøm. Den må være levelig for vanlige folk, mener Røed.

Akkurat det opplever Foshaug i Troms at skaper et stort engasjement hos folk.

– Hverdagen i Norge, som ellers i Europa, er blitt tøffere for mange. Vi har fått dårligere kjøpekraft med renteoppgang og både strømprisene og krig i Europa skaper usikkerhet. Jeg opplever at strømprisene er noe som opptar folk her noe voldsomt, sier fylkeslederen i Troms.

Står bak Støre

I arbeidet med å gjenreise partiet, tror Foshaug at kontakten med grasrota blir avgjørende:

– Vi må være gode på å kommunisere og til å lytte mens vi skaper en god politikk for utfordringene og tiden vi står i. Jeg tror også det er lurt at vi gjør det med et positivt framtidssyn, sier han, og mener det ikke er noen krisestemning i fylkeslaget i nord.

– Jeg opplever at stemningen innad i fylkeslaget i Troms er bra, og at det er stor tro på politikken vår. Jeg opplever at vi ser og tar utfordringen vi står overfor, til tross for forferdelige tall, sier Foshaug.

Even Røed er opptatt av folks økonomi og arbeidsplasser som viktige, og store, oppgaver framover.

– Vi må sørge for å få kontroll på prisveksten, få kontroll på strømprisene, beholde den lave ledigheten vi har i Norge og samtidig sikre at vi får enda flere i jobb. Det er de åpenbare målene vi må ha, slår Røed fast.

Et tronskifte i toppen av partiet er verken han eller Foshaug interessert i å snakke om.

– Et tronskifte tror jeg ikke på, men vi mangler én nestleder, som jeg tror det blir viktig å få på plass under landsmøtet i mai. På den posten blir det ganske sikkert et nytt ansikt å se, sier Foshaug.

Røed avslår også en lederdiskusjon nå.

– Jeg mener Jonas Gahr Støre er rett mann til å lede partiet nå, og at det uansett ikke er riktig tidspunkt for en lederdiskusjon, slutter han.

