– Jeg mener Tonje står godt plantet i Ap med gode sosialdemokratiske verdier. Det er viktig å få en ny generasjon inn i partiledelsen, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

Hoem trekker fram at Brenna kan bli den første overlevende fra Utøya-massakren som er med i partiledelsen. I 2011 var Brenna på sommerleir på Utøya som generalsekretær i AUF. Nå sitter hun i regjering med blant annet næringsminister Jan Christian Vestre, som også var på Utøya i 2011.

– Et av mine stolteste øyeblikk var da både Tonje og Jan Christian kom ut på slottsplassen, som levende bevis på at 22. juli-generasjonen også tar plass i partiet. Og at Tonje kan bli den første overlevende fra Utøya som tar plass i partiledelsen, gir meg samme følelse. Det er symbolsk viktig for både AUF og for hele partiet, sier Hoem.

