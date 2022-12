Hun varsler nye strømgrep i vinter

– Jeg tror hovedårsaken til de dårlige målingene er at folk opplever at hovedproblemene i hverdagen ikke blir løst raskt nok, sier partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng.

I en serie artikler ser Dagsavisen tilbake på kriseåret 2022. Og for knapt noen i det politiske Norge har krisen vært større enn Arbeiderpartiet. Massiv velgerflukt og elendige meningsmålinger har dominert overskriftene, og NRK har regnet seg fram til at 750 velgere har forlatt partiet hver dag siden juli.

Stenseng mener forklaringen på hvorfor velgerne forlater partiet er åpenbar: Folk har fått det vanskeligere på Arbeiderpartiets vakt.

– Vi har levert veldig mye av det vi gikk til valg på, som mer omfordelende politikk, å styrke velferden og rydde opp i arbeidslivet. Men når strømprisene går opp og boliglånet og maten blir dyrere tror jeg det blir ganske altoverskyggende for folk. Og det forstår jeg veldig godt, sier Stenseng.

Nye grep

Samtidig viser bakgrunnstallene til Dagsavisens partibarometer at velgerne ikke forlater Ap til fordel for partier med radikalt andre løsninger på for eksempel strømpriskrisa, som Frp eller Rødt. De fleste setter seg på gjerdet. Og den nest største gruppa går til partiet Høyre, som i stor grad har de samme løsningene på krisene som Ap.

– Høyre har ikke bedre løsninger på strømkrisa, tvert om, de har kritisert og kritisert, men ikke lagt flere eller alternative løsninger på bordet. Men jeg tror det handler om at folk er utålmodige og frustrerte på oss. Også handler det om styring. Vi har lagt bak oss to år med pandemi der Høyre kunne legge nye milliarder på bordet hver eneste dag. Og de hadde én krise. Selv om den var vanskelig å håndtere var den lett å definere. Høyre styrte under en krise der man kunne bruke penger for å løse problemer, men vi må stramme inn oljepengebruken i en tid der folk har for lite penger, sier Stenseng.

– Kommer det nye grep for å møte strømpriskrisa og fattigdomskrisa fra regjeringen i vinter?

– Vi har fullt fokus på at vi må levere løsninger på krisa, også på kort sikt. Vi har allerede levert på forsyningssikkerhet, og fastprisavtalene skal bli bedre sånn at bedriftene skal kunne gå over på det. Og det viktigste er å trygge folk på at strømstøtta skal vare så lenge krisa varer, sier Stenseng, og legger til:

– Men, ja. Det kommer til å komme nye grep gjennom vinteren fordi det blir en veldig tøff vinter. Så er det for tidlig å forskuttere innretning og hva slags nye grep det blir.

Valget 2023

På vei inn i det nye året har Arbeiderpartiet blitt målt til under 15 prosent på enkeltmålinger, og hadde et gjennomsnitt på målingene i desember på 17,8. Til neste år er det lokalvalg, og Arbeiderpartiet styrer i dag 14 av de 15 største kommunene og har over 150 ordførere. Så hva er planen for å lokke velgerne tilbake til høsten?

– Vi klarte det i fjor. Jeg husker at jeg satt på hjemmekontor og kommenterte en måling på 17,5 prosent i januar 2021. Det var mange som spurte om det var krise i Arbeiderpartiet da også. Selv om vi har kritisk lave målinger er mitt svar «nei» på det. Og det er et svar jeg vil gjenta. Vi har et politisk prosjekt hele laget står samlet rundt, sier Stenseng.

Et drøyt halvår seinere vant Arbeiderpartiet og venstresida stortingsvalget. Ap med en oppslutning på 26,3.

– Vi klarte å mobilisere en prosent i måneden fram til valget. Da handlet det om det samme som nå. At vi har fokus på å få fram politikken vår og sakene våre. Mobilisere fagbevegelsen og frivillige, og skape entusiasme blant hele laget. Men det er nok tyngre nå, fordi situasjonen er som den er, sier Stenseng.

Ny ledelse?

I mai samles Arbeiderpartiet til landsmøte, som Stenseng har hovedansvaret for å arrangere. I forkant av landsmøtet spekuleres det blant annet i om det bør skje utskiftinger i ledelsen i partiet eller om nestleder Bjørnar Skjæran bør få en nestleder til ved sin side for å fordele arbeidsbyrden på flere. Det skal også velges nytt sentralstyre.

– I hvilken grad har du et ansvar for at Arbeiderpartiet sliter så mye på målingene?

– I likhet med resten av ledelsen, sentralstyret og statsrådene har jeg selvfølgelig et ansvar. For min del handler det først og fremst å ha fullt fokus på å sørge for at partiorganisasjonen jobber så godt som mulig, å sørge for at alle jobber som et lag, og å være tett på politikken som leveres fra regjering. Det er et felles ansvar, og vi sitter ikke og peker på hverandre og fordeler skyld. Men å ha så dårlige målinger gjør vondt for oss alle sammen. Nå må vi først og fremst levere politikk. Tillitten til Arbeiderpartiet vil vokse i takt med at hverdagen til folk blir bedre.

– Har du lyst til å fortsette som partisekretær etter landsmøtet?

– Jeg har fullt fokus på å gjøre jobben min nå, og er topp motivert for det. Persondiskusjonene, som det kommer til å bli flere og flere av framover, overlater jeg til andre. Vi har en valgkomité, et partidemokrati og et landsmøte som skal velge både ledelse og sentralstyre.

– Støre har åpnet for at Arbeiderpartiet skal ha en nestleder til for å fordele arbeidsbyrden i ledelsen på flere. Er du enig i det?

– I Arbeiderpartiet kan vi ha både én og to nestledere. Begge modeller er fullt mulig. Men igjen, det får partidemokratiet og valgkomitéen vurdere.

Det er landsmøtet til Arbeiderpartiet som bestemmer hvem som skal sitte i ledelsen og sentralstyret til partiet, men det er ingen hemmelighet at valgkomitéen legger sterke føringer for sammensetningen. Hvem som skal lede valgkomitéen er ikke avklart, og diskusjonen i Arbeiderpartiet nå handler i stor grad om det er LO-leder Peggy Følsvik eller Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud som skal lede nettopp valgkomitéen.

– Bør LO-lederen lede valgkomitéen i Arbeiderpartiet?

– Det har jeg ikke tenkt til å si noe om til deg. Det diskuterer jeg med partiledelsen og sentralstyret, sier Stenseng.

