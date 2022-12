Sterk økning i søknader om sosialhjelp: – Bra, sier arbeidsministeren

Antallet mennesker som søker om sosialhjelp i Norge skyter i været. Det viser nye tall fra Nav.

Fra oktober i fjor til oktober i år økte antallet søknader med hele 18 prosent. Noe skyldes at Norge har tatt imot mange ukrainske flyktninger, men også flere nordmenn har bedt Nav om hjelp i forbindelse med økte priser på ting som energi og mat.

– Jeg syntes det er bra. Jeg har besøkt mange Nav-kontorer, og vet at veilederne har masse kompetanse til å bistå folk som er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen til Dagsavisen.

– Vi ser at både de som har økonomiske utfordringer i utgangspunktet sliter ekstra, men også at mennesker som ikke har trengt dette før ber om økonomisk sosialhjelp. De kan ha en statlig ytelse eller være i arbeid, men likevel får de ikke alt til å henge godt nok sammen, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Hva forteller det deg at også folk som er på en statlig ytelse eller har jobb må søke kommunal sosialhjelp?

– At det er mange som har det tøft i Norge i dag. Det er krevende for mange at prisene stiger. Det vi ønsker, og som er viktig å få fram, er at folk kommer til oss så vi får sett på situasjonen til den enkelte helt konkret, sier Holte.

Ny Nav-veileder

Fredag lanserte arbeids- og inkluderingsministeren en ny Nav-veileder som understreker ovenfor Nav at folk som ber om hjelp har rett til individuell behandling.

Men hva betyr egentlig det?

– I denne situasjonen hvor mange har det tøft, og hvor prisene stiger mye mer enn noen hadde sett for seg, er hovedbudskapet mitt at alle som jobber i Nav landet rundt skal gå inn i hver enkelt sak og bistå, både på sikt og i den akutte fasen, sier Persen til Dagsavisen, og legger til:

– Helt konkret anbefales det å stille mindre krav til kartlegging og dokumentasjon, og være tilbakeholdne med å kreve salg av eiendeler. Ikke minst dersom hjelpebehovet er kort. Det skal heller ikke innhentes flere opplysninger eller dokumenter enn det som er nødvendig for å belyse saken.

Hun understreker også at barns behov, for eksempel knyttet til bosituasjon, skal tas særlig hensyn til.

Nav-direktør Holte forklarer at selv om regelverket om at alle har krav på individuell behandling lå der fra før, er dette en understreking av hva Nav må passe ekstra godt på i en situasjon som er presset for veldig mange mennesker. For eksempel kan Nav bli rausere med hvor omfattende dokumentasjon de krever på bordet før de kan hjelpe folk som trenger akutt økonomisk sosialhjelp.

– Det er viktig at det er behovene til de som kommer til Nav-kontorene som er det sentrale. Å ivareta behovene på en god måte betyr å gå inn i situasjonen til den enkelte. Det er ikke sånn at vi skal stille alle dokumentasjonskravene som en start på en sånn prosess. Vi må understreke for hele organisasjonen vår at vi kan skyve på dokumentasjonskrav til seinere i prosessen. Vi kan begynne å gi sosialhjelp på et grunnlag som ikke er fullstendig, så kan det komme andre dokumentasjonskrav seinere, sier Holte.

Når kommer tusenlappen?

Stortinget har nylig vedtatt at sosialhjelpsmottakere skal få en ekstra tusenlapp i støtte før jul pluss en ekstra tusenlapp per barn. Men det er særlig to problemer som har dukket opp: Vil Nav rekke å utbetale pengene før jul? Og vil kommunene avkorte pengene mot andre ytelser, slik at de som trenger det mest ikke vil få dem?

– Det er gitt et tydelig signal om at dette er midler som ikke skal avkortes mot andre ytelser. Det er et helt klart premiss for de pengene som er gitt i den ekstraordinære bevilgningen. Det har vi formidlet til våre ledere i organisasjonen. Dette er den enkelte kommunes ansvar, men jeg opplever at det har kommet tydelig fram, sier Holte.

Han sier Nav jobber hardt med å få pengene på plass, og tror de vil lykkes veldig mange steder.

– Det er ikke riktig å gi en garanti, men dette skal vi få ut så raskt som mulig, sier Holte.

Mjøs Persen understreker at det er Stortingets intensjons at en sånn ekstrautbetaling ikke skal avkortes mot andre ordninger.

– Dermed får sosialhjelpsmottakere litt mer å rutte med. Jeg har i dag tidlig sendt et brev til kommunene med dette vedtaket. Det er opp til kommunene å håndtere dette videre, men i Nav og kommune-Norge er det en stor vilje til å få dette til. Jeg håper kommunene har muligheten til å utbetale dette så raskt som mulig, sier hun.

