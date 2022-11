Oslo fengsel splittes – fanger må til Kløfta og Stange

Saken oppdateres

– Nå har vi funnet en løsning for dagens Oslo fengsel. Det har vært en hodepine i mange år, sier justisminister Emilie Enger Mehl til NRK.

Hva som skal skje med Oslo fengsel har lenge vært en tøff nøtt å knekke. Fengselet på Grønland er lite, gammelt og slitt, og Oslo trenger et nytt fengsel. Forslaget om å bygge et nytt fengsel på Bredtveit i Groruddalen har møtt lokal motstand, og Statsbygg har i flere omganger lett etter alternative tomter.

Nå melder altså NRK at regjeringen har en løsning klar.

Oslo fengsel skal deles mellom tre kommuner. Fengslet på Ilseng i Stange blir bygget ut med 96 høysikkerhetsplasser, mens Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune får 76 nye plasser.

Samtidig skal deler av dagens Oslo fengsel på Grønland rives og bygges nytt. Fengselet vil bli litt mindre enn i dag, og ha 140 plasser.

– Ved å bygge et nytt fengsel på Ilseng gjør vi det også mulig å bygge et nytt fengsel i Oslo som er litt mindre en dagens fengsel, men som ivaretar behovet for varetektsplasser og noen soningsplasser i Oslo, sier Mehl.

