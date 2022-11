Vil ha julebonus til sosialhjelpsmottakere: – Nå øker klasseskillene i Oslo

– Nå øker klasseskillene i Oslo. Vi ser hvordan matkøene vokser, og mange tusen familier, pensjonister, uføre og andre har ikke råd til mat eller varme. Det er veldig alvorlig, sier gruppeleder for Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, til Dagsavisen.

Prisene på ting som mat, varme og energi skyter i været. Det rammer særlig folk med dårlig råd, og de siste ukene har avisene vært fulle av eksempler på folk som ikke har råd til mat eller regninger.

I disse dager forhandler Rødt med byrådspartiene om oslobudsjettet for 2023. Nå sier Mobasheri at Rødt vil forhandle inn et juletillegg for sosialhjelpsmottakere for å hjelpe flere gjennom juletida.

– Det burde være statens oppgave, det er staten som sitter med penga og som kan sette i verk store krisepakker. Men det gjør det ikke. Da er det vi i Oslo kommune og Oslo bystyre som sitter med ansvaret for å møte matfattigdommen og sulten som er tilbake som samfunnsproblem, sier Mobasheri.

Sult og nød

– Selve grunntanken bak velferdsstaten er at du ikke trenger å bli fattig selv om du blir syk, gammel eller mister jobben. Men i dag er det ikke mulig å leve av sosialhjelp, spesielt ikke nå som vi står midt i en priskrise. Ingen i verdens rikeste land skal trenge å sulte, sier Rødt-politikeren.

Siavash Mobasheri (R). (Aslak Borgersrud)

Han understreker at hele budsjettet skal forhandles om med Ap, SV og MDG, og at ingenting er sikkert, men forslaget Rødt legger på bordet er 2000 kroner ekstra i sosialhjelp til jul.

– Ideelt sett skulle vi ønske at vi kunne øke sosialhjelpssatsene og la de følge prisveksten for samfunnet. Det har vi ikke byrådspartiene med oss på, men det minste vi kan gjøre er å hjelpe folk i jula. Det vi ser for oss er 2000 kroner per person per husholdning. Det er forslaget fra oss som ligger på bordet, men det skal forhandles om. Nei, det er ikke nok, men det er noe, sier Mobasheri.

Velferdskutt

I tillegg til et ekstra juletillegg til sosialhjelpsmottakere løfter Rødt også økte rammer til bydelene for å hindre kutt i velferden og kutt i prisene for TT-transport i budsjettforhandlingene med byrådet.

– Vi ønsker å skjerme velferden for kutt, særlig i bydelene. I tillegg vil vi styrke ressursene til spesialpedagoger i barnehagene kraftig. Det er et viktig tiltak for å ta vare på de mest sårbare barna, sier Mobasheri.

Da regjeringen la fram sin kraftskattepakke tidligere i år innebar det blant annet at store deler av kraftinntektene til Oslo kommune nå må gå til statskassa. I forrige uke la byrådet fram en omfattende kuttplan på en milliard for å dekke inn skattekravet fra regjeringen. Mobasheri sier at det kompliserer forhandlingene.

– Vi må være ærlige om at statens skattekrav på en milliard fra Oslo kommune har gjort situasjonen vanskeligere for byrådet og for oss i forhandlinger. Vi har begrenset handlingsrom. Samtidig går Oslo kommune bra. Det er ikke sånn at det ikke finnes penger, det handler om prioriteringer og politisk vilje til å få ned forskjellene, sier han.

Finanspolitisk talsperson og gruppeleder for Oslo Ap, Andreas Halse, er mannen med ansvaret for å dra forhandlingene i land. Han er ordknapp på spørsmål om kravene fra Rødt.

– Vi har fått en liste med forslag fra Rødt som vi skal se på, sier han.

