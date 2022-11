Støre slår ring rundt AUF-lederen: – Mye av det jeg leser er grovt

Som Dagsavisen skrev tirsdag har AUF og AUF-leder Astrid Hoem opplevd mye grov hets og trakassering siden hun på torsdag pekte på Trond Giske som en del av problemene Arbeiderpartiet nå står i. Hun mente at Giske er en av grunnene til at det er vanskelig å diskutere politikk i partiet om dagen.

Både på AUFs Facebookside, på Hoems egen side og i ulike fora der man diskuterer politikk og i uavhengige støttegrupper for Trond Giske har det vært grove karakteristikker om Hoem.

«Han burde feie over henne, satt henne på plass», skriver en person.

«Møre fitte», skriver en annen.

«Ap-jugend på Utøya lobotomerer ungdommer med plumbo», skriver en annen. Dette er noen få av svært mange eksempler Dagsavisen har funnet på grov netthets.

– Det er nok et bevis på at det koster å stå i førstelinja i den norske samfunnsdebatten. Det er en ubehagelig realitet at særlig yngre kvinner er mer utsatt. Mye av det jeg leser er grovt. For min del handler det om å gi støtte til Astrid og alle andre som står i samfunnsdebatten og ta sterk avstand fra det, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Håper politiet følger opp

– Koster det for mye å ta disse debattene i offentligheten framfor på bakrommet?

– For noen kan det gjøre det. Jeg håper vi har mange nok som orker å stå i det. Dette er ikke noe vi skal akseptere og si at «sånn må det være». Jeg mener at det er en bred tone her i Stortinget som tar avstand fra dette blant aller partier. Og selv om vi har sagt at vi tar avstand fra dette før så må vi si det igjen. Noe av det er i kategorien at jeg håper politiet følger det opp. Det er truende. Vi kjenner til historier der folk har blitt oppsøkt av politiet og svarer at «det ikke var ment sånn», men det skrives sånn. Det er uakseptabelt, sier Støre.

Dette er langt fra første gang at det er AUF og AUFs leder som er offer for grov netthets. I fjor dokumenterte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress hvordan hver tredje Utøya-overlevende har fått hatmeldinger eller trusler.

– Det gjør at for meg som leder av Arbeiderpartiet er det viktig å være der med dem og for dem. Vi er en del av et fellesskap i vårt parti, sier Støre, og legger til:

– Samfunnsdebatten skjer på sosiale medier. Den bør skje der. Vi politikere sier at vi vil være til stede i alle kanaler, men noe av det vi møter der må vi ta avstand fra. Og vi må tenke gjennom at ikke vi ytrer oss på en måte som legitimerer og oppfordrer til hets-

– Må ta slutt

Også tidligere nestleder, nå leder i Nidaros sosialdemokratiske forum, Trond Giske tar tydelig avstand fra netthetsen. På sin Facebookside skriver han i kjølvannet av Dagsavisens oppslag tirsdag at flere nettroll har dukket opp i kjølvannet av Debatten med hets og personangrep.

– Polarisering og hatske angrep gjør at mange kvier seg for å delta, og rammer både politikerne og familiene våre. Det har jeg og mange andre dyrekjøpt erfart, skriver Giske, og legger til:

– Min klare oppfordring: Bryt de destruktive spiralene: Ikke besvar personangrep med nye personangrep. La det handle om folks liv og om sak, ikke om person. Om fremtid, ikke fortid. Om det vi vil forbedre, ikke forbanne. Om håp, ikke hat. Personangrep og hets er en av de største truslene mot demokrati og deltakelse. Det må ta slutt.

– Det beste svaret til haterne er mer demokrati og mer deltakelse. Skap engasjement, mobiliser for de gode verdiene og det du brenner for! Meld deg inn i parti og organisasjoner, skriver Giske.

