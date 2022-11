Støre vil ikke boikotte Qatar-VM

– Jeg vil ikke utelukke at jeg vil se på en og annen kamp. Jeg har ikke bestemt meg for å ikke gjøre det, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Søndag starter VM i fotball for herrer i Qatar. Mesterskapet er mildt sagt omstridt. Grunnen er blant annet at det er godt dokumentert at det ble tildelt Qatar etter omfattende korrupsjon, fordi Qatar begår omfattende menneskerettighetsbrudd særlig mot kvinner og homofile, og fordi fremmedarbeiderne som har bygget VM-stadionene har levd under slavelignende tilstander og mange har dødd på jobb.

Det har ført til en omfattende boikottbevegelse verden rundt av fotballsupportere som nekter å se VM. VG melder onsdag at så mange som en av fem norske TV-seere boikotter fotballmesterskapet.

[ AUF-lederen drukner i netthets etter Giske-oppgjør ]

Magien er borte

Den norske statsministeren er altså ikke blant disse. Men selv om han er svært fotballinteressert understreker han at også han er svært kritisk til VM i Qatar.

– Jeg syntes omstendighetene rundt dette, måten Qatar fikk mesterskapet på og måten det har utviklet seg på gjør at den magien jeg ofte har følt rundt VM i fotball, den har jeg ikke nå. Selv om jeg er veldig fotballinteressert, sier Støre.

Blant stemmene som har oppfordret til en norsk boikott av VM i Qatar er norske Økokrim. Fordi det er godt dokumentert at Qatar fikk tildelt mesterskapet gjennom korrupsjon har Økokrim-sjef Pål Lønseth sagt at det må få konsekvenser, og at Norge bør boikotte VM av kriminalitetsforebyggende hensyn.

– FIFA burde ikke gitt VM under de omstendighetene til Qatar. Men det har skjedd. VM kommer. Det er et utviklingstrekk at autoritære land ofte arrangerer disse idrettsarrangementene, og det bør vi si fra om, sier Støre.

[ Nesten hver femte nordmann over 18 år vil boikotte VM i Qatar ]

Boikott-kortet

Kulturminister Anette Trettebergstuen har tidligere uttalt til Dagbladet at det ikke er aktuelt for henne å se VM, både fordi Norge ikke har kvalifisert seg, men også fordi VM kommer med «for stor bismak».

– Folk får selv bestemme om de vil se VM i Qatar eller ikke. Men jeg tror nok at de aller fleste har et bevisst forhold nå til at dette VM-et har ekstremt problematiske sider knyttet til menneskerettigheter og brudd på dem i oppløpet til Qatar, sa kulturministeren til Dagbladet.

En toppolitiker som har tatt et tydelig valg mot Qatar-VM er Venstre-leder Guri Melby. Hun skriver på sin Facebookside at hun ønsker å boikotte VM.

– Jeg kommer ikke til å se på VM i Qatar, og det håper jeg færrest mulig gjør. Jeg forstår naturligvis at det kan være vanskelig, og jeg har ikke tenkt å dømme de som velger å se på. Jeg tror heller ikke at jeg blir et bedre menneske av å ikke se på VM, men jeg mener at noen ganger så er det for mange gode grunner til å bruke boikott-kortet. Hvis det ikke brukes på Qatar-VM, når skal det brukes da? skriver Melby.

[ Lokallagsleder:– Det er en forskjell på det å være uenig og ta til motmæle ]

[ Solbakken om VM i Qatar: – For mange har sovet i timen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen