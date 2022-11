– Ja, jeg tenker på det, sa Støre under en utspørring på et seminar Stortingets presselosje arrangerer tirsdag ettermiddag.

Spørsmålet var om han tenkte at årsakene til fallet i oppslutning også kunne ha med ham å gjøre.

– Da tenker jeg at jeg får hele tiden forsøke å gjøre mitt beste på det jeg er valgt til. Men hvis jeg satt her og sa at dette ikke har med meg å gjøre, da ville jeg ikke vært ærlig, medga statsministeren.

[ Støre møtte pressen etter Ap-møte: – Må formidle ting bedre ]