Ber kommunene strupe tilskuddet til streikerammede barnehager

– Kommunene får ikke den tjenesten de betaler for. Dermed syntes vi det er ganske urimelig at barnehagene skal få full dekning fra kommunene som om ingenting har skjedd, sier leder i Fagforbundet Mette Nord til Dagsavisen.

I tre uker har ansatte i private barnehager vært i streik. 2400 barnehageansatte streiker for en bedre tidligpensjon, og barnehager landet rundt er enten helt eller delvis stengt som følge av streiken.

Selv om de ikke trenger å betale lønn til streikende ansatte får de private barnehagene fortsatt fullt tilskudd fra kommunene. Frifagbevegelse har regnet seg fram til at de private barnehagene på grunn av dette har tjent over 40 millioner kroner siden streikens start. Det vil altså Fagforbundet ha en slutt på.

– Vi syntes det er urimelig. Jeg hadde aldri betalt fullt ut for en vare jeg ikke får. Enten det er at barn bare går i barnehage for eksempel annenhver dag eller at barnehagene ikke tilbyr et fullverdig barnehagetilbud er det rett og slett urimelig at barnehagene får full dekning for en tjeneste de ikke leverer, sier Nord.

Juridisk usikkert

Hvorvidt kommunene faktisk har lov til å holde tilbake tilskuddet er fortsatt usikkert. KS anbefaler kommunene å fortsatt betale tilskudd fordi det er uavklart i reglene om de kan holde tilbake pengene eller ikke, mens kunnskapsdepartementet sier til Frifagbevegelse at det er opp til kommunene selv om de vil stanse eller avkorte tilskuddet.

Nord sier at dersom regelverket hindrer kommunene i å stanse pengekrana til streikestengte barnehager må regelverket endres.

Over 2000 ansatte i de private barnehagene i PBL-området er i streik. De krever bedre AFP. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Private barnehagers landsforbund (PBL), som er motpart i streiken, er på sin side klokkeklare på at tilskuddet skal opprettholdes selv om barnehagene er helt eller delvis streikestengt.

– Vi mener at kommunene per i dag ikke har anledning til å kutte tilskuddet. Utgangspunktet er derfor at det i denne situasjonen skal ytes tilskudd som normalt, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL til Frifagbevegelse.

Ingen anbefaling

Utdanningsforbundet streiker sammen med Fagforbundet. Forbundsleder Steffen Handal vil ikke gi en like klar beskjed til kommunene om å kutte tilskuddet til de private barnehagene som Mette Nord.

– Jeg forstår godt at kommunene diskuterer dette. Jeg ser at flere kommuner nå gjennomgår det juridiske knyttet til dette, og jeg vil avvente den typen avklaringer før jeg sier noe mer. Når det er sagt så er det aller viktigste for oss at pengene blir brukt på barnehagedrift til det beste for barnehagebarna. Utover det har jeg ikke lyst til å gi noen klare anbefalinger om hva kommunene burde gjøre, sier Handal til Dagsavisen.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. (Hennika Lillo-Stenberg)

Han peker på at spørsmålet om tilskudd først og fremst er en sak mellom kommunene og PBL-barnehagene.

– Vi jakter først og fremst en løsning for å gi våre medlemmer en anstendig pensjon. Det er offentlige midler disse private aktørene forvalter, og vi må klare å lage et system som gjør at pengene som blir satt av til pensjon når fram til våre medlemmer.

Oslo kommune er blant kommunene som har sagt at det blir aktuelt å kutte eller avkorte tilskuddet til private barnehager dersom streiken skulle bli langvarig.

Kan forlenge streiken

Nord i Fagforbundet frykter at når barnehageeierne kan tjene millioner samtidig som barnehagene er stengt eller har et redusert tilbud som følge av streiken, kan det bidra til å forlenge streiken.

Da får ikke hennes medlemmer samme makt bak streikevåpenet som fagorganiserte i privat sektor, som kan ramme arbeidsgiveren knallhardt økonomisk når de streiker.

– Det blir ikke det samme presset. I verste fall forlenger dette streiken. Problemet med streiker i denne typen tjenester er at det rammer tredjepart mer enn det rammer arbeidsgiver. Det syntes vi er beklagelig. Jeg har vært på streikemøte i Trondheim i dag, og det er ingen tvil om at de ansatte helst vil være sammen med barna på jobb. Men de er veldig klare til å stå dette løpet ut, sier Nord.

– Hva er siste nytt angående en løsning?

– Vi har sagt at vi er klare til å gjenoppta forhandlinger hvis det er noe å gi. Her er det snakk om finansiering av en ordning vi mener er godt innenfor. Andre har den samme ordningen, også bedrifter i privat sektor som ikke får offentlig tilskudd. Her finnes det rom og vi er klare til å forhandle når som helst, sier Nord.

