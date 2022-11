SV kaller justisministeren inn til Stortinget for å svare om nazister i Oslo

– Nå kaller vi justisministeren til Stortinget for å svare på hvordan regjeringen arbeidet mot trusselen fra organiserte høyreekstreme, sier stortingsrepresentant for SV Andreas Unneland.

I helga marsjerte den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen i Oslos gater. De tok seg blant annet opp på Løvebakken foran Stortinget, der det ikke er lov med demonstrasjoner. Til slutt tok politiet affære og arresterte nynazistene for å ikke ha etterkommet politiets pålegg om å oppløse demonstrasjonen. Nazistene ble sendt på glattcelle, fikk bøter, og de fleste av dem som var utenlandske nazister ble sendt ut av Norge.

Nå krever altså SV svar fra justisministeren om hva Norge gjør for å stanse høyreekstreme.

Vil hindre rekruttering

– Vi er egentlig ute etter en beroligelse. Jeg blir skremt når jeg ser marsjerende nynazister i Oslo foran Stortinget. Vi ber om en redegjørelse for hvordan man jobber for å hindre rekruttering til disse miljøene, hvordan politiet jobber med dette og hvordan den felles nordiske innsatsen er mot disse miljøene, sier Unneland.

– Dette er et organisert nazistisk miljø som har drept mennesker i andre land, og som er voldelige og farlige. De bruker denne type markeringer til å spre sitt hatske budskap, legger han til.

– Har ikke nynazister rett til å ytre seg i det offentlige rom som alle andre?

– Jeg mener denne bevegelsen utgjør en trussel mot demokratiet. Det er viktig at vi som samfunn hindrer at det rekrutteres til disse miljøene og at politiet responderer når de opptrer ulovlig. Vi har sett at andre land har forbudt denne organisasjonen fordi de anser den som farlig. Jeg mener det er diskusjon vi også bør ha i Norge.

Felles nordisk innsats

Det er gjennom den ordinære spørretimen SV kaller justisministeren til Stortinget.

– Jeg mener det er viktig å få en redegjørelse fra justisministeren om hvordan man arbeider felles nordisk mot disse miljøene. Man så at disse miljøene fikk ha en ulovlig markering i lengre tid før politiet hadde tilstrekkelige ressurser til å stoppe dem. Da mener jeg det er behov for en klargjøring om politiet har de ressursene som faktisk skal til for å stoppe den type ulovlige aktiviteter, sier Unneland.

