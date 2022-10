Ble kraftig advart av byråkratene, vil likevel gi en kvart million til organisasjon uten økonomisk kontroll

CAK – Afrikansk kulturinstitutt har i løpet av 45 år drevet med folkeopplysning, kulturaktivitet, formidling, opplæring og undervisning i Norge, og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid. I store deler av stiftelsens levetid har den fått penger bevilget direkte fra Stortinget og bystyret i Oslo. Men i 2023 kan det være slutt.

CAK er, i likhet med en rekke andre organisasjoner, strøket fra regjeringens forslag til statsbudsjett. I forkant av at byrådet i Oslo la fram sitt budsjettforslag kunne den også fort mistet støtten fra Oslo kommune. I sin innstilling til byrådet foreslår byråkratene i Kulturetaten nemlig å fjerne all støtte til organisasjonen, og er ikke nådige i sin beskrivelse av CAKs økonomiske styring.

– CAK har de siste årene slitt med dårlig økonomi og manglende rutiner for økonomistyring. Stiftelsen har i en årrekke unnlatt å levere regnskap og rapport for driftstilskuddet innen oppsatt frist, skriver de.

– Kulturetaten mener det nå samlet foreligger stor risiko knyttet til CAKs evne til videre drift i 2023. Videre har stiftelsen over en årrekke vist manglende evne til økonomistyring og rapportering. Måten virksomheten drives på vurderes ikke som profesjonell i henhold til forskriften. Det tilrås derfor avslag på søknaden om driftstilskudd i 2023, skriver Kulturetaten.

– Oppsiktsvekkende

Til tross for advarslene fra sin egen fagetat har kulturbyråd Omar Samy Gamal satt av 257.000 kroner til CAK i byrådets forslag til budsjett neste år, det samme beløpet de fikk i 2022.

Venstres gruppeleder på rådhuset, Hallstein Bjercke, rister på hodet over forslaget.

– Det er svært oppsiktsvekkende at byråden setter en så tydelig anbefaling fra sin egen fagetat til side. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende noen gang tidligere. Her bør byråden ha en god forklaring, sier Bjercke, og legger til:

– Når etaten skriver at de tilrår avslag blant annet basert på en årrekke med mangel på økonomistyring og rapportering, hva er det som gjør byråden trygg på at de denne gangen vil klare å forvalte tilskuddet på 257.000 han vil gi dem?

Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal forklarer i en e-post til Dagsavisen at pengene til CAK ikke skal deles ut helt uten videre.

– Afrikansk kulturinstitutt er en organisasjon som har bidratt med et viktig tilbud i byen vår. Alle som mottar tilskudd fra oss må følge lover og regler og levere regnskap og rapport. Hvis de ikke gjør det, har vi heller ikke lov til å gi dem penger. Byrådet ønsker at det tilbudet CAK representerer fortsatt skal finnes i byen vår, så vi har avsatt midler til å videreføre støtten i vårt budsjettforslag, skriver Gamal, og legger til:

– At midlene tildeles og utbetales, avhenger likevel av at CAK først rydder opp og leverer det de er forpliktet til. Oppfølging av dette og utbetaling av midler er det Kulturetaten som står for.

– Skamplett for Norge

Daglig leder, ildsjel og grunnlegger av CAK, Barth Niava, forklarer ovenfor Dagsavisen at stiftelsen har havnet i økonomisk trøbbel fordi den årlige støtten de har fått fra staten gjennom kulturrådet har blitt gradvis mindre og mindre. Samtidig traff koronakrisen kultursektoren hardt, og CAK måtte betale utgifter som husleie og lønn til ansatte uten at de hadde muligheten til å drive vanlige aktiviteter og skaffe inntekter.

Barth Niava, daglig leder i CAK - Afrikansk kulturinstitutt. (Privat)

Når de nå på toppen av det har blitt helt strøket fra statsbudsjettet krever revisor og regnskapsfører forskudd for å lage regnskap og rapporter. Og de pengene har ikke CAK nå.

– Vi blir rett og slett kastet ut. Sendt i søpla. I det internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse. Det er helt håpløst, sukker Niava.

Niava er rasende på politikerne, særlig på Stortinget, som har mener kan tvinge CAK til å kaste inn årene neste år.

– Vi må legge ned virksomheten hvis vi ikke får penger neste år. Det er en skamplett for Norge, sier han, og utdyper:

– Vi ble gitt et nasjonalt ansvar av Stortinget i 1989, derfor har staten vært vår største bidragsyter. Vi har også en lokal forankring til Oslo rent geografisk, og dermed bør også Oslo kommune innse at vår innsats har vært veldig viktig og gitt byen stor kulturell kapital gjennom 45 år. For å drive en institusjon av det omfanget, med et stort volum med ansvar og forpliktelser, må myndighetene gi oss en ramme som kan holde institusjonen gående, sier Niava.

Han mener CAK bidrar til at Norge oppfyller UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, og mener de driver et helt nødvendig og unikt informasjonsarbeid som ikke enkelt kan erstattes.

– Hvert år reiser mange skoler til Auschwitz for å bli minnet om hva det jødiske folk har gjennomgått. Men vi har også vært ofre for ting som folkemord, slavehandel og tvangsarbeid. For at verden skal bli et bedre sted for våre barn må vi lære. Vi har skapt en kunnskapsbase som skal være til nytte for kommende generasjoner. Politikerne må skjønne at vår innsats er viktig. Institusjonen må forbli, sier Niava.

