Vedum slår tilbake mot Listhaug: – Det er i så fall tidenes rareste «ran»

Tidligere mandag sa Sylvi Listhaug til Dagsavisen at Trygve Slagsvold Vedum (Sp) framstår desperat og at han «fyller opp statskassen og raner folk og bedrifter». Bakgrunnen er blant annet regjeringens kjøp av Meraker Brug.

Finansministeren må bare le når Dagsavisen konfronterer ham med Frp-lederens utspill.

– Vi har sikret fellesskapet eierskap til et areal som er tre ganger størrelsen av Oslo, med alle de verdifulle naturressursene det medfører. Slik sikrer vi nasjonal kontroll over naturressursene våre. Så det er i så fall tidenes rareste «ran», sier Vedum til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Sp-lederen: – Ville vært et fattigere Norge

– Men dette er ikke noe nytt fra Frp. Det er et parti med lang tradisjon for å tenke i de baner som Listhaug gjør. Carl I. Hagen ville i sin tid selge Statoil, nåværende Equinor. Tenk hvilke enorme verdier vi hadde gått glipp av hvis han hadde fått viljen sin den gangen. I tillegg har Frp tidligere ønsket å selge både Statskog og halve Statkraft. Vi hadde vært et fattigere land hvis Frp og Listhaug hadde fått det som de ville. I Sp mener vi det er riktig at naturressursene våre blir på norske hender, fortsetter han.

– Listhaug kaller deg «desperat» og «raner». Hvorfor tror du hun ordlegger seg på den måten?

– Det er vel for å skape debatt, da. Men vi gjør jo dette fordi vi mener det er riktig, svarer finansministeren.

Frp-leder Sylvi Listhaug. (Beate Oma Dahle/NTB)

[ Listhaug: – Med denne regjeringen er det én vinner ]

Vedum vil stå i vinden

– Hun sier matkøene vokser og at utgiftene øker for vanlige folk under sittende regjering?

– Det er krevende tider. Prisveksten er høy. Hovedprioriteten vår er å holde prisveksten nede, men da må vi holde igjen på oljepengebruken. Frp ser ut til å være for å bruke alt på alt. Men er man for «alt», så vil prisene bare øke enda mer, svarer Vedum.

– Fylkesleder i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik, erkjenner at Senterpartiet ikke har den samme medvinden som man hadde i stortingsvalgkampen. Så hvordan vil dere snu motvinden til medvind?

– Det viktigste nå er å stå i vinden. Stå for det vi mener er rett. Det som er viktig for oss, er hverdagsøkonomien til folk. At folk fortsatt skal ha arbeid å gå til. Så er det også slik at vi må prioritere nasjonal kontroll og beredskap. Vi må prioritere mer til grunnleggende trygghet som forsvar og politikk. Og samtidig må vi sikre store norske nasjonalressurser, svarer Vedum.

[ Fylkesledere i Sp frykter tøff valgkamp ]