Vil prøve å la skoleungdom sove lengre om morgenen

– Ungdommer er trøtte om morgenen, og får ikke med seg alt de burde. Da må samfunnet tilpasse seg, sier leder av Oslo Høyres programkomité Merete Agerbak-Jensen til Dagsavisen.

Tidligere i høst la Oslo Høyre fram sitt førsteutkast til nytt valgprogram før kommunevalget neste høst. Der etterlyser de blant annet en ny bystyremelding som skal ta for seg kvaliteten i Osloskolen. Som en del av dette foreslår Oslo Høyre nå et prøveprosjekt der de lar ungdom starte seinere på skolen om morgenen for å sørge for at de får nok søvn.

– Det er mye forskning som viser at ungdom rett og slett ikke er helt tid stede og våkne på den tida skolen i alle år har startet, rundt klokka 8 om morgenen. Vi tror de vil få mer igjen av undervisningen ved å starte litt seinere, sier Agerbak-Jensen.

Små grep

Dersom forsøksprosjektet blir en realitet vil det ikke være første gang det skjer i Norge. I 2018 førsøkte tre videregående skoler i Viken fylkeskommune seg på skolestart klokka 9 i stedet for 8. Hensikten var, som i Oslo, å sikre bedre læring og helse blant elevene ved å la dem sove lengre om morgenen. I dette forsøket var rektorene og elevene negative, fordi det ga en del praktiske utslag som kortere pauser gjennom dagen, bruk av mange forskjellige skolebygg og klasserom for å få kabalen til å gå opp og at dagen ble forskjøvet utover ettermiddagen.

– Jeg er ganske sikker på at mange elever ville lært mer, vært mer våkne og mer positive til skolegangen. Dette handler om å finne de små grepene som gjør at flere fullfører skolen, og dersom dette kan gjøre en forskjell bør det i det minste prøves ut. Osloskolen har alltid vært kjent for å være framoverlent og prøve ut nye ting, så hvorfor ikke se på dette også, sier Agerbak-Jensen.

Merete Agerbak-Jensen, nestleder i Oslo Høyre og leder av programkomitéen. (Klimaetaten Oslo kommune)

– Det er ikke sikkert lærerne er så fornøyde med å måtte jobbe seinere på ettermiddagen?

– Samfunnet er aldri ideelt for alle uansett. Vi snakker ikke om å starte klokka 12, men kanskje en time eller to kan gi så positive utslag for elevene at det er verdt det.

MDG: – God idé

Og forskning peker i retning av at seinere skolestart kan ha noe for seg. Et forskningsprosjekt fra Seattle omtalt av forskning.no viser at seinere skolestart ga både bedre søvnmønster, flere timer søvn og bedre karakterer hos elevene som deltok i forsøket.

Skolepolitisk talsperson i Oslo MDG Rauand Ismail sier til Dagsavisen at han er positiv til forslaget fra Høyre.

– Jeg tror det kan være en god idé å prøve ut senere skolestart og mer søvn for elevene, for eksempel på enkelte skoler, eller i deler av byen for å samle erfaringer. Jeg ønsker alle tiltak som kan bidra til at klasserommet blir et hyggeligere sted for elever og lærere, og føre til mer læring, velkommen. Men jeg er opptatt av at vi lytter til elever og de ansatte i skolen, før vi går inn for å gjennomføre et slikt forsøk, sier Ismail.

Rauand Ismail, MDG. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Verken MDG eller byrådet har gått inn for en sånn løsning, men vi har alle programprosesser, og senere skolestart er noe jeg håper både vi og andre partier diskuterer til neste bystyreperiode, legger han til.

