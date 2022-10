MDG vil at Stortinget skal garantere for 850-millionerssprekken for karbonfangst

– Vi må få en garanti for at dette prosjektet skal gjennomføres i det vedtatte statsbudsjettet. Det har regjeringen et stort ansvar for, men også SV og opposisjonen har et stort ansvar for å gjøre det umulig for regjeringen å ikke gjennomføre dette prosjektet.

Det sier stortingsrepresentant for MDG Rasmus Hansson til Dagsavisen.

Som Dagsavisen skreiv mandag er det strid om karbonfangstprosjektet på Norcems sementfabrikk i Porsgrunn. Sementproduksjon slipper ut svært mye CO2, så her skal staten og Norcem spleise på å bygge Norges første karbonfangst- og lagringsprosjekt (CCS). Men allerede i fjor ble det kjent at prosjektet blir vesentlig dyrere enn først antatt.

Nå krangler staten og Norcem om hvem som skal ta ekstraregninga på 850 millioner kroner, og i statsbudsjettet truer regjeringen med at prosjektet kan bli skrinlagt dersom partene ikke blir enige om hvem som skal betale for budsjettsprekken.

Fullt trykk

Både Olje- og energidepartementet og Norcem understreket for Dagsavisen mandag at de har gode og konstruktive samtaler og at utbyggingen pågår for fullt samtidig som forhandlingene, men Hansson er altså ikke beroliget.

– Det er all grunn til å ta et forslag til statsbudsjett alvorlig. Når regjeringen sier at de ikke er bekymret er det fordi de nødig vil ha bråk om det. Og når Norcem sier de ikke er bekymret er det for å ikke terge regjeringen de må ha en avtale med. Men det er grunn til å være bekymret. Dette står i et statsbudsjett vi vet er trangt og der regjeringen leter etter ting å kutte, sier Hansson, og legger til:

– Historikken til norske regjeringer og CO2-fangstprosjekter dårlig. Forrige gang CCS var en kjempesatsing ble det skrinlagt fordi man ikke ville legge pengene på bordet eller stille krav til Statoil. Det er all grunn til å sette fullt trykk for å få CO2-fangstprosjektet ved Norcem på plass. Det er kjempeviktig for Norge og verden å realisere CCS.

Han er ikke redd for at en garanti for gjennomføringen av prosjektet fra staten vil føre til at Norcem eller andre private bedrifter involvert i Langskip-prosjektet tolker det som en slags blankofullmakt til å bruke så mye penger de vil uten konsekvenser.

– Det kan du si hvis du mistenker de private aktørene for å jukse. Men det er feil utgangspunkt. Norsk næringsliv og Norcem har et veldig sterkt ønske om å få dette til, både fordi de ønsker å bidra til løsninger på klimaproblemet, men også fordi de ser en kjempemessig konkurransemulighet ved å få til denne teknologien, sier Hansson.

– Nå forfaller regninga

Langskip, altså hele det norske karbonfangst- og lagring prosjektet som skal frakte CO2 fra Norcem og Klemetsrudanlegget i Oslo ut i Nordsjøen for permanent lagring under havbunnen, er planlagt å koste i størrelsesorden 30 milliarder kroner, hvorav staten betaler litt over halvparten. Samtidig fører krigen i Ukraina og etterdønningene etter covid-pandemien at inflasjonen verden over løper av gårde, så flere frykter at prosjektet vil bli langt dyrere.

Så finnes det ingen grense for hvor mye MDG vil bruke for å sørge for at norsk CCS blir en realitet?

– Vi får ta den diskusjonen når den eventuelt måtte dukke opp. Nå er den ikke relevant. Nå handler det om å ikke stoppe før man har startet. Nå er det på tide å ta innover seg at det vi syntes er veldig dyrt nå er prisen på å somle med klimaarbeidet. Norge har hatt som aktiv strategi i 20 år å ikke kutte utslipp i Norge, men andre steder. Nå forfaller den regninga. Nå må vi begynne å kutte hjemme. Også blir vi forskrekket over hvor mange penger det koster. Alternativet er kjempe mye dyrere, det vet alle, sier Hansson.

Og hvor de 850 millionene skal hentes fra mener han er et enkelt spørsmål.

– Vi vil ikke ha særlig store problemer med å bruke den milliarden regjeringa bruker på å redusere prisen på diesel på å tette det økonomiske hullet i Norcem-prosjektet. 850 millioner er mye penger, men det er ikke sånn at de pengene ikke finnes i budsjettet, sier stortingsrepresentanten.

