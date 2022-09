SV etter rentehoppet: Krever økte skatter og motorveikutt

– Vi er bekymret for folks private økonomi. Nye rentehevinger vil, sammen med høye strøm og matpriser, bidra til at det blir en tøff høst og vinter for vanlige familier. Da må vi ta økonomiske grep for å dempe sjokket og styrke økonomien til vanlige folk.

Det sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes til Dagsavisen.

Torsdag kom beskjeden om at Norges bank setter opp renta med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Med det er styringsrenta nå på sitt høyeste nivå siden 2011. Norges bank varslet samtidig at renta skal ytterligere opp i løpet av høsten og vinteren.

Fylkesnes, som skal forhandle statsbudsjettet med regjeringspartiene seinere i høst i Kari Elisabeth Kaskis fravær, mener den økende renta må få konsekvenser for statsbudsjettet.

– Nå blir det dyrere å leve og bo, og da må sørge for en politikk som ikke sender regningen for de økte prisene til folk flest. I statsbudsjettet må vi ha en målrettet omfordeling som reduserer behovet for flere rentehevinger. Da kan vi redusere temperaturen i økonomien blant annet ved å øke skatten til de aller rikeste, kutte i dyre og gigantiske motorveisprosjekter og endre oljeskattepakken, sier han.

– Prioriter hardere

Også Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru mener rentehevingen må få konsekvenser for statsbudsjettet, men med litt annet fortegn. Hun mener regjeringen nå må stramme kraftig inn.

– Politikerne har egentlig to valg nå. Enten må regjeringen bruke mindre penger og bruke pengene smartere, eller så må politikerne la Norges Bank ta ansvar og øke renten slik at folk har mindre penger å bruke. For Høyres del er svaret opplagt. Vi skal bruke mindre penger og prioritere hardere slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen for dårlige politiske prioriteringer, sier Bru.

I forrige uke varslet statsminister Jonas Gahr Støre bråk når statsbudsjettet legges fram seinere i høst, rett og slett fordi mange ikke kom til å få ønskene sine oppfylt i budsjettet. Bakgrunnen er nettopp frykten for overoppheting i økonomien og kraftig innstramming i oljepengebruken.

– Det hviler et stort ansvar på regjeringen for å legge frem et statsbudsjett om to uker hvor de bruker mindre penger, og bruker pengene på å investere i fremtiden, sier Bru.

Ber banken roe ned

Partiet Rødt er kritiske til rentehevingen Norges bank kom med torsdag.

– Ida Wolden Bache må roe ned. Det er tydelige tegn på at norsk økonomi bremser opp, og likevel blir renta satt opp i rekordfart. Det tar tid før økte renter påvirker økonomien fullt ut, og jeg frykter at Norges Bank ikke tar nok hensyn til sysselsetting, sier partiets nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.

De siste ukene har det gått en debatt om økt rente nå virkelig er den beste medisinen for Norges økonomi. Blant annet LO har vært kritiske til at renta går for raskt opp, og har både pekt på at det vil føre til økt arbeidsledighet, og at det primært er ytre forhold som Russlands invasjon av Ukraina som fører til økte priser i Norge, ikke en lønns- og prisspiral.

– Jeg frykter rente-baksmell for norsk økonomi. Når renta økes så mye så fort, bidrar det til høyere arbeidsledighet, sier Sneve Martinussen.

