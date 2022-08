Høyres gruppeleder i Oslo tar ikke gjenvalg

Det skriver hun selv på Facebook.

– Jeg har nå bestemt meg for å ikke stille til valg neste år. Men fram til det skal jeg jobbe for gode løsninger i vår fine lille by, skriver Høyre-politikeren.

Rygg fikk en fremtredende rolle i Oslo Høyres bystyregruppe etter at daværende byrådslederkandidat og gruppeleder Eirik Lae Solberg trakk seg etter valgnederlaget i 2019. Da rykket Øystein Sundelin opp som gruppeleder og Rygg tok Sundelins plass som finanspolitisk talsperson.

Etter at Sundelin fikk et mistillitsforslag mot seg i 2021 og trakk seg fra rollen som gruppeleder rykket Rygg opp igjen, og har da fungert som Oslo Høyres øverste tillitsvalgte på rådhuset.

Rygg peker selv på saker som koronahåndteringen, klima, karbonfangst på Klemetsrud, kampen for en renere Oslofjord og unges psykiske helse som saker det har vært særlig givende å jobbe med mens hun har ledet Oslo Høyres arbeid på rådhuset.

– Og det blir viktig at Osloskolen klarer å løfte alle elevene, så de kan lykkes med å gjøre det de vil i livet sitt, skriver hun.

Dagsavisen har vært i kontakt med Rygg, som ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.

Oslo Høyre skal bestemme seg for valglister i løpet av høsten. Nominasjonskomitéen, ledet av tidligere statsråd Kristin Clemet, har signalisert at de ønsker Lae Solberg (som altså trakk seg i 2019) skal toppe laget og være partiets byrådslederkandidat neste høst. Nominasjonskomitéen har også pekt på tidligere barneombud Anne Lindboe som deres foretrukne ordførerkandidat.

Rygg takket i utgangspunktet ja til gjenvalg, men har nå altså ombestemt seg. I august er alle aktuelle navn vært på rådgivende uravstemning hos Oslo Høyres medlemmer. Resultatet av denne foreligger ennå ikke.

Oslo Høyres representantskap skal velge byrådslederkandidat og ordførerkandidat 26. september. Resten av valglista før lokalvalget neste år skal velges av nominasjonsmøtet 5. desember.