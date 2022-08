AUF-lederen etter krisemålinger: – Jeg skulle ønske SV ble med inn i regjering

– Jeg skulle ønske SV ble med inn i regjering, og at de ikke gikk ut av Hurdalsforhandlingene. Men nå også fordi vi står i en krisetid. Kanskje vi skulle gjort mer for å hente inn SV. Men jeg synes jo også at SV skulle blitt med, for å sørge for tydeligere styring i en urolig tid.

Det sier AUF-leder Astrid Hoem. Hun sitter på kulturhuset i Arendal, og vi møter henne når det går mot slutten av Arendalsuka. Der har det vært endeløse rekker av møter, supplert med elendige meningsmålinger for Arbeiderpartiet.

– AUF ville ha en rødgrønn regjering. Det vil jeg fortsatt. Jeg er litt bekymra for utviklingen at det skal være kulest og best å være i opposisjon. At man ikke vil styre landet, sier hun.

Onsdag viste Aftenposten og NRKs måling 19,4 prosent for det som vanligvis er landets største parti. Onsdag viste VG 19,9. Dagsavisens måling fra uka før gir «ørnen blant partiene» det lurvete tallet 19,3.

Lå på 40 prosent og skjønte ikke hvorfor

– Hvorfor er det sånn?

– Jeg synes det er vanskelig å svare på. Man skal jo ikke skylde på kriser som kommer utenfra, men det har jo vært en krevende politisk tid. For AUF er det viktig å holde blikket på de store tinga. Det viktigste vi skal gjøre er uansett å kutte klimautslipp og få ned forskjellene. Det er det vi må få til.

– Så ingen ny strategi? Bare kjøre på videre? Er det et bra svar?

– Jeg tror det vi ser kan være litt den samme effekten som i 2014. Vi lå på 40 prosent og skjønte ikke helt hvorfor.

I 2014 hadde Høyre vunnet valget året før, og inntatt regjeringskontorene. Det litt snodige og ganske usikre politiske fenomenet «regjeringsslitasje» slo til for fullt. Ap fløy skyhøyt på målingene. Resultatet var blant annet at Raymond Johansen ble byrådsleder i Oslo etter valget året etter.

[ Raymonds nye bok ripper opp i Oslofolks raseri mot ordføreren i Molde ]

– Da ser det dårlig ut for dere før kommunevalget til neste år?

– Tja. At Høyre er på 28 prosent er nok ikke fordi Høyre gjør så bra politikk om dagen, sier hun.

Astrid Hoem, leder i AUF, på Arendalsuka 2022. (Aslak Borgersrud)

Har strømmen skylda?

2022, som skulle bli året etter pandemien, endte fort opp med å bli et år av krig i Ukraina, og enorme strømpriser i store deler av landet. Likevel viser bakgrunnstallene for Dagsavisens siste måling at velgerne går til Høyre, eller til å bli usikre. De færreste går til partier som har en grunnleggende annen strømpolitikk enn Arbeiderpartiet.

– Jeg er jo leder av et ungdomsparti, og det er få av våre medlemmer som snakker om strøm. Man snakker mer om at fotballtreninga, kinobilletten og bussen er blitt dyrere. Men det er kanskje summen av familienes økonomi som har blitt trangere.

– Det kan jo fort henge sammen med strømprisene?

– Ja, det gjør det. Strømprisene er viktige. Men hvis vi for eksempel skal gi strømstøtte til næringslivet … Det er sykt dyrt. Og da må vi kutte mer. Men vi skal jo huske at regjeringa enda ikke har levert sitt første skikkelige budsjett.

Jonas Gahr Støre varslet torsdag store kutt i det kommende statsbudsjettet. I et VG-intervju sa han at regjeringa vil holde seg godt innafor handlingsregelen, i et forsøk på å holde renta nede.

– Det er noe av det jeg liker med Jonas. Han gjør det han ser er riktig. Jeg tror vi trenger den type politiker og statsminister, som mer enn å bare hoppe på saker, står i de vanskelige avgjørelsene. Erna brukte oljepenger så det rant, og så snakker hun om tilbakeholdenhet. Da vil jeg heller ha en statsminister som står for det han sier.

– Det er lettere å snakke om kutt i august, da. Enn når budsjettet faktisk kommer?

– Jeg tror han kommer til å stå for det. Så kommer det til sikkert til å komme ting som AUF og jeg ville gjort helt annerledes.

– Hva da?

– Vi ville begynt med å se på hvordan man virkelig kan komme i gang med å flytte arbeidsplasser fra olje til grønne næringer. Og så ville vi stramma til mer for de aller rikeste, med arveavgift og omfordeling. Ulikheten vil ikke gå ned hvis du ikke gjør noe med dem som har mest fra før. Nå galopperer forskjellene, og det er jeg skikkelig bekymra for.

[ Hege Ulstein: En splittet og svak regjering på defensiven er tydeligvis ikke det folk vil ha i krisetider ]

Føler at verden går av hengslene

– Mange unge føler at virkelig verden går av hengslene, nå. Med terror i Oslo, abortstans i USA, klimakrise og Ukraina. Da jeg ble med i AUF hadde vi en sånn positiv framtidstro. Vi trodde ting gikk i riktig retning. Det skulle bli flere demokratier, mer rettigheter, mindre fattigdom. Nå har du Afghanistan og Taliban, Polen og homofobi. USA og abortforbud. Det gjør noe med følelsen av samfunnsutviklingen.

– Hva skal til for at Ap snur dette?

– Vi må vise at vi går på jobb for noen andre enn den forrige regjeringa. Jeg tror ikke det har vært en regjering som har levert mer på LO sine krav enn denne. Det forventer jo folk. Men det må vises i alt vi gjør.

– Kommer dere til å tape valget til neste år?

– Jeg tror vi har gode sjanser til å gjøre et godt valg. Folk er for eksempel fornøyd med utviklingen i Oslo de siste åra. Rundt omkring i mange kommuner styrt av Ap kuttes det utslipp og sørges for mindre forskjeller. Men Ap skal ikke ligge på 19-20 prosent. Vi er et 30-40 prosents-parti. Jeg er litt redd for at vi skal bli fornøyd med 25 prosent. Vi skal være et parti som skal endre samfunnsretninga. Da må vi ha høyere oppslutning.

[ Arild Hermstad har røyka hasj og fått politikere til å hugge seg til blods med saks. Nå tar han over MDG ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen