Utfordrer Jonas med høyere skatter og motorveikutt

Torsdag kom Norges Bank med en ny dobbel renteheving, og satt opp renta fra 1,25 prosent til 1,75 prosent. Samtidig varslet de ytterligere økt rente utover høsten.

Grunnen er lav arbeidsledighet, skyhøy prisvekst og galopperende inflasjon. Det er behov for å kjøle ned norsk økonomi, og da er rentevåpenet Norges Banks eneste våpen.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bache i begrunnelsen for rentebeslutningen, ifølge NTB.

Samtidig varsler statsminister Jonas Gahr Støre i VG at regjeringen vil gjøre sitt for å sørge for at renta ikke går ytterligere opp. Han varslet innstramming i oljepengebruken og mulige skatteøkninger i statsbudsjettet som kommer seinere i høst.

Det betyr at mange «vanlige folk» kan oppleve en trippel økonomisk nedtur i tida som kommer: Høyere priser på ting som mat, strøm og drivstoff, høyere rente og kutt i velferden som følge av regjeringens varslede innstramminger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Olje, skatt og vei

Regjeringens budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti mener på sin side at det finnes et alternativ til å stramme inn på velferden og øke renta for folk flest. Finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski, vil i stedet kjøle ned økonomien med økte skatter til de rikeste, kraftige kutt i veiutbyggingen og fjerne den gunstige oljeskattepakka som Stortinget vedtok da olje- og gassnæringa var i ferd med å knekke da koronapandemien brøt løs.

– Rentevåpenet gjør prisveksten verre for mange familier. Da er det ekstremt viktig at regjeringa bruker de andre mulighetene en regjering har for å forhindre ytterligere renteoppgang. Som å øke skattene på høye inntekter og formuer, stanse subsidiene til oljesektoren og droppe motorveiutbygging. Det er en mer målrettet politikk for situasjonen vi står i enn å bruke det breie, saktevirkende rentevåpenet, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i utgangspunktet lovet at dagens skatte- og avgiftsnivå ligger fast, men at skatteopplegget kan skrus på slik at noen betaler mer mens andre betaler mindre. Det løftet mener Kaski det er på tide å skrote.

– Å øke skattene for landets rikeste vil i seg selv bidra til å dempe inflasjonen, og det vil gi rom for omfordeling i økonomien. Det er uakseptabelt at et rødgrønt flertall bare ser på at fattigdommen øker. Vi risikerer høyere fattigdom i Norge nå, da må vi prioritere penger til økt barnetrygd, økt minstepensjon og økt sosialhjelp, sier Kaski, og legger til:

– Vi vil skru til formuesskatten videre, øke skattene på høye inntekter, innføre grunnrenteskatt på havbruk og øke skatten på superprofitten til kraftselskapene.

[ Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland ]

Handlingsregelen

Til VG sier statsminister Støre at regjeringen må holde seg godt under handlingsregelen på 3 prosent når de lager statsbudsjett for å ikke skyte for mye penger inn i økonomien og forverre tilstanden.

– Stramt og rettferdig, det er det jeg bringer til arbeidsbordet hver dag. Handlingsrommet blir mindre fordi vi ikke pøser på med oljepenger, og da prioriterer vi de grunnleggende velferdstjeneste for de som er utsatt, sier Støre til VG.

På spørsmål om regjeringen vil skjerpe skattene svarer han:

– Det er sannsynlig.

– Det er positivt at han sier det. Det viser forhåpentligvis at regjeringen justerer kartet etter terrenget. Ap er nødt til å erkjenne at skatteløftet før valget må ryke. Det går ikke å tviholde på det i dagens økonomiske situasjon. Ap er flinke til å si at alle andre løfter må vektes opp mot den økonomiske situasjonen. Det må ikke bare gjelde på utgiftssida, men også på inntektssida, sier Kaski.

[ Tredje MDG-toppen som trekker seg tilbake: – Man føler at man ikke strekker til ]