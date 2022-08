Tredje MDG-toppen som trekker seg tilbake: – Man føler at man ikke strekker til

ARENDAL (Dagsavisen): Partileder i Miljøpartiet de grønne Une Aina Bastholm trakk seg svært overraskende fra ledervervet onsdag formiddag. På en pressekonferanse i Arendal sa hun at hun er ferdig som partileder allerede førstkommende mandag.

– Å være partileder er et verv som krever ekstraordinær innsats, mye tid og mye energi. Jeg har erkjent at jeg ikke har den ekstra tiden og energien som trengs lenger. Jeg er rett og slett blitt for strukket, sa Bastholm, og viste til at hun ville ha mer tid med familien og sine to små jenter i barnehagealder.

Hun fortsetter som stortingsrepresentant, og sier hun ikke har noen planer om å trekke seg helt ut av politikken.

Bastholm ble i utgangspunktet gjenvalgt i mai i år, og skulle etter planen sitte til 2024. MDG velger partiledere annethvert år. Nestleder Arild Hermstad vil fungere som partileder fram til resten av prosessen er avklart, og sa på pressekonferansen tirsdag at han stiller seg disponibel for ledervervet også framover.





Arild Hermstad tar midlertidig over vervet etter Une Bastholm fra mandag. Han er i dag nestleder og sier han stiller seg til disposisjon for å bli ny MDG-leder. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Strekker ikke til

Bastholm er langt fra den første toppolitikeren som trer til side av hensyn til familien. I 2020 var daværende byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg ønsket som nestleder i MDG. Hun takket da nei nettopp av hensynet til familien. På Oslo rådhus sitter partikollega og en av hovedarkitektene bak MDGs nye vekst Hanna Marcussen i dag som byutviklingsbyråd. Hun har varslet at hun trekker seg helt ut av politikken neste høst nettopp av hensyn til sønnen sin.

[ Dette må tvinge fram refleksjon i det politiske miljøet og i mediene ]

Lan Marie Berg understreker at det er ulike situasjoner, men at det likevel er noen likheter.

– Å kombinere småbarnslivet med toppolitikk handler om knallharde prioriteringer. Og å stå i front for et radikalt og nytt miljøparti i sterk vekst er ekstra tøft. Det har Une gjort i mange år, og det er klart at det er en jobb som har krevd mye og hun har gitt veldig mye inn i den jobben. Jeg har stor respekt og forståelse for den avgjørelsen Une har tatt, sier Berg til Dagsavisen.

Se video fra Bastholms pressekonferanse: – Jeg strekker ikke til

Une Bastholm trekker seg som MDG-leder

Marcussen sier også til Dagsavisen at hun har stor respekt for avgjørelsen Bastholm har tatt, men at det er synd at partilederen trekker seg.

– Jeg har veldig stor respekt for damer som klarer å være i toppolitikken og samtidig være småbarnsforeldre. Men jeg kjenner selv på at jeg ofte ikke strekker til godt nok på alle kanter. Jeg kjente selv på at jeg ønsket mer tid og overskudd til sønnen min, sier Marcussen.

[ Bunnsolid borgerlig flertall på ny måling ]

Lan Marie Berg tar over som parlamentarisk leder for MDG på Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Menn og kvinner

Hun peker på at det nesten alltid er kvinner som velger å tre til side av hensyn til barna og familien, nesten aldri menn.

– Prinsipielt burde det ikke være en forskjell der, men det kan være at kvinner lever med noen forventninger som de kanskje selv har skapt om at de må levere både som mor og toppolitiker. Det kan være litt vanskeligere å stå i når man føler at man ikke strekker til.

At det nettopp er i MDG at tre profilerte og erfarne politikere sier fra seg verv og posisjoner av hensyn til barna tror hun i stor grad handler om at MDG i større grad enn mange andre partier har unge profiler i den alderen mange får barn. Men hun påpeker også at politikken mister et viktig mangfold når unge politikere gir seg av hensyn til familien.

Hanna Elise Marcussen er byråd for byutvikling i Oslo. (Tobias Schildmann Mandt)

På pressekonferansen onsdag understreket Bastholm at hun har fått god hjelp og støtte både fra partiet og familien for å få kombinasjonen småbarnsmor og partileder til å gå opp, men at tiden likevel ikke strakk til. Marcussen stiller spørsmålet om partiorganisasjonene og de politiske institusjonene generelt er gode nok til å legge til rette for at det er mulig å kombinere småbarnslivet og politikken.

– I eget parti opplever jeg at de legger veldig til rette for det. Det er viktig at politikken legger til rette for det, men for eksempel mange kveldsmøter er vanskelig å kombinere med barn i barnehagen. De få timene mellom barnehagen og legging er ekstremt verdifulle for meg, og det er ikke alltid så lett å ta med barn på møter.

[ Les Dagsavisens portrett med Une Bastholm her (+) ]

Hvem tar over?

MDG har tydelige vedtekter om hva som skal skje dersom en leder eller nestleder forsvinner i løpet av en valgperiode. Da skal sentralstyret velge ny leder blant de to nestlederne, og en ny nestleder blant de faste sentralstyremedlemmene.

Partisekretær Torkil Vederhus sier til Dagsavisen at partiledelsen ikke ønsker å bruke de paragrafene, men i stedet kalle inn til et nytt ekstraordinært landsmøte for å velge en helt ny ledelse.

– Vi foreslår å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte for å velge ledelsen. Vedtektene åpner for at landsstyret velger ny ledelse gjennom en spesiell ordning, men det er ikke planen nå at de paragrafene vil tre i kraft. Vi planlegger et landsmøte om tre måneder, sier han, og legger til:

– Det er en ventil landsstyret kan velge å bruke, men som vi mener er feil å bruke nå med tanke på tidsperspektivet. Et landsmøte vil gi et tydeligere mandat til en ny ledelse, og vi mener det er viktig at partiet står samlet bak slike beslutninger.

På de siste landsmøtene til MDG har det tidligere vært tøffe kamper om nestledervervet. I 2022 stilte Kristoffer Robin Haug og Natalia Antonia Golis som utfordrere til valgkomiteens kandidat Ingrid Liland. Liland vant den voteringen.

I 2020 var Lan Marie Berg, Toine Sannes, Farid Shariati og Hanna Marcussen alle kandidater til å bli nestleder i partiet. Berg ble innstilt av valgkomitéen, men valgte å trekke seg av hensyn til familien kort tid før landsmøtet, og Kriss Rokkan Iversen ble til slutt valgt.

Berg er nå, i motsetning til i 2022, aktuell som en del av lederkabalen, men sier samtidig at hun ikke ønsker å bli partileder. Lan Marie Berg sier til NRK at hun blir ny parlamentarisk leder i MDG når Une Bastholm går av førstkommende mandag. Også stortingsrepresentant Rasmus Hanson avviser at han er aktuell som partiets nye leder. Den nye MDG-lederen vil dermed holde til utenfor Stortinget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen