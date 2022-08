Oslo-politikere vil ha billig nordnorsk strøm sørover

– Norge er ett land. Hvis det er begrensninger i nettet som fører til svære forskjeller i strømprisen mellom landsdeler mener jeg det er statens, Statnetts og NVEs jobb å sørge for at det utjevnes, enten med nytt nett eller gjennom energisparing og investering i ny energiproduksjon der strømmen er dyrest.

Det sier Oslos finansbyråd og energipolitisk talsperson i MDG Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

Samtidig som strømprisene sør for Dovre når nye topper omtrent hver eneste dag kan folk nord i landet nyte så godt som gratis strøm om dagen. Tirsdag denne uka var strømprisene 400 ganger høyere på sørvestlandet enn i Finnmark. Det har tvunget fram en debatt om vi bør ha større grad av kraftutveksling mellom nord og sør for å jevne ut prisene.

Internt i Arbeiderpartiet har dette vært en hard debatt de siste dagene etter at lederen av Aps nye energiutvalg, ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun i Aftenposten luftet ideen om å bygge ut overføringskapasitet mellom prisområdene, mens nestleder i Ap Bjørnar Skjæran har kalt det «uaktuelt».

Nå sier altså Wilhelmsen, som i tillegg til å være kraftpolitiker også er øverste finanspolitiker for nesten en million Oslofolk som får rekordhøye strømregninger om dagen, at prisen mellom nord og sør må jevnes ut.

– Grunnen til at vi har disse prisområdene er at det skal lønne seg å flytte forbruk dit hvor det er lav pris og ledig strøm. Det er ikke dumt, men de utslagene vi ser nå er jo så vanvittig svære. Det kan vi ikke leve med, sier MDG-politikeren.

Støtteordninger

Også Oslos byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen fra Arbeiderpartiet tar til orde for kraftutveksling mellom nord og sør. Hun sitter også i Arbeiderpartiets energiutvalg som skal utforme Aps nye politikk på dette området.

– For meg virker det logisk at kraftutvekslingen må være bedre på kryss og tvers av landet, og mellom nord og sør. Jeg tror også at dette vil være bra for Nord-Norge fordi et noe jevnere prisnivå også kan gjøre kraftinvesteringer mer interessant i hele landet – ikke bare i pressområdene der strømprisen nå er altfor høy, skriver hun på sin Facebook-side.

Dagsavisen har vært i kontakt med Evensen, som ikke ønsker å utdype dette utover det hun skriver på Facebook.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) sitter også i Aps energiutvalg. (Terje Pedersen/NTB)

Wilhelmsen i MDG understreker samtidig at nye kraftlinjer tar lang tid å bygge, og at på kort sikt er det tiltak som energisparing og rask kraftutbygging, for eksempel gjennom solcellepaneler, som vil gi den beste kortsiktige effekten på folks strømregning. I går varslet også regjeringen at de i statsbudsjettet vil komme med ulike strømsparingsordninger.

Det mener Wilhelmsen er alt for treigt, han vil ha ferske penger til Enova så raskt som mulig slik at folk rekker å bygge strømsparende tiltak i hjemmene sine før vinteren kommer.

– Jeg skjønner ikke at regjeringen har så god tid. Dette haster å få til før vinteren, sier han.

Også Anne Rygg, som er gruppeleder for Høyre på Oslo rådhus, mener noe må gjøres med de vanvittige prisforskjellene mellom nord og sør.

– Det er vanskelig å forsvare et system der noen i Norge har nesten gratis strøm, mens andre betaler de høyeste strømprisene i Norge noensinne, sier Rygg til Dagsavisen, uten at hun direkte vil ta til orde for å sørge for nye kraftkabler som kan sende billig strøm fra nord sørover.

Hun sier at det er helt riktig at man nå kommer med støtteordninger til husholdningene, og hun ønsker seg i tillegg en rask løsning for bedrifter som sliter med strømregninger på Øst- og Sørlandet. Men hun understreker at strømpriskrisa ikke kan løses med evige støtteordninger.

– Vi må endre hvordan dette markedet reguleres, så vi ikke får slike situasjoner fremover. Ingen visste at vi ville få en situasjon der fredelige land i Europa plutselig fikk et enormt kraftbehov fordi en stormakt går til krig med et naboland. Denne situasjonen var vi ikke rigget for å håndtere. Nå er det åpenbart for alle at dette er en situasjon vi ikke ønsker å være i, og da må vi endre hvordan dette markedet funker, for å unngå at vi havner her igjen, sier Høyre-politikeren.

Utenlandskabler

Wilhelmsen i MDG understreker at vi ikke må glemme hovedårsaken til priskrisa på strøm som vi står midt i nå: Putins og Russlands invasjon av Ukraina.

– Det som skjer nå er at Putin bruker energi som våpen i et forsøk på å svekke Europas solidaritet med Ukraina. Han har skrudd igjen gassleveransene til Europa og strømmen til Finland, som er helt avhengige av strømimport. Det gir noen helt ville utslag med vanvittig høy strømpris i Europa og deler av Norge. Det er viktig å huske at vi er i en ekstraordinær situasjon, og det er ikke så rart at systemet blir satt under hardt press. Men det betyr ikke at vi ikke må gjøre det vi kan for å motvirke situasjonen, sier Wilhelmsen.

Flere partier har de siste ukene tatt til orde for å kutte norsk strømeksport for å sikre lavere priser for norske forbrukere og bedrifter. Det liker Wilhelmsen og MDG dårlig. Han viser til at Norge og staten har enorme inntekter gjennom skyhøy gasspris og strømavgifter. Det aller minste vi kan gjøre er å vise solidaritet med Europa, sier han.

– MDG har foreslått å bruke deler av de ekstraordinære gassinntektene til å investere i Ukraina og energieffektivisering i EU-land. Men et absolutt minimum må være at vi klarer å stå solidarisk med nabolandene våre og bistå så godt vi kan med å holde energisystemet oppe når Putin kutter i leveransene, sier MDG-politikeren.

Gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Anne Haabeth Rygg. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Også Rygg i Høyre er tydelig på at hun ikke støtter ideen om å kutte norsk krafteksport for å få ned strømprisene her hjemme.

– Jeg mener det er viktig og riktig at Norge er en del av et felles Europeisk kraftsamarbeid. Derfor er jeg ikke enige i de som nå ønsker å kutte utenlandskablene og snu ryggen til Europeiske land som i enda større grad enn oss må leve med konsekvensene av Russlands krigføring.

