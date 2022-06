Sp-representant i tenkeboksen om abort

– Det er riktig at jeg i utgangspunktet har vært positiv til en utvidelse, men når det nå åpnes for endringer vil jeg avvente utvalgets faglige vurderinger og anbefalinger før jeg konkluderer, sier Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet (Sp).

– Jeg har vært tilfreds med det kompromisset dagens abortlovgivning er – fordi det har gitt forutsigbarhet for personer i vanskelige situasjoner, legger hun til.

Partiet har lenge vært kritiske til en utvidelse av dagens abortlov. Sentralstyret vedtok i fjor at Senterpartiet vil beholde dagens grense på uke 12 og «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.». Samtidig vedtok regjeringspartner Arbeiderpartiet på sitt landsmøte at de vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, og avvikle nemndene.

Et mindretall

Men Senterpartiet har fristilt stortingsrepresentantene sine, og de kan stemme etter egen overbevisning når saken skal avgjøres i Stortinget.

I utgangspunktet er det et mindretall av politikerne i Senterpartiet som ønsker å utvide abortgrensa og erstatte nemndene med rådgivende team. Det viste papirene fra fjorårets landsmøte i Senterpartiet ifølge NRK.

På Stortinget er det bare en representant som har svart i VGs valgomat at hun er «litt enig» i at grensa for selvbestemt abort bør utvides fra dagens grense på uke 12. Representant Lisa Marie Ness Klungland svarte «verken eller». Resten har svart at enten er litt eller helt uenig.

Fram til saken skal avgjøres, har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede flere spørsmål knytta til grensen for selvbestemt abort, og nemndene. Da regjeringen presenterte utvalgslederen og mandatet onsdag denne uka, presiserte helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) at partiets primærstandpunkt om at dagens lovgivning – med grense på 12 uker – må ligge til grunn når representantene skal stemme.

– Betyr det i praksis at de ikke kan stemme for en utvidelse?

– Vårt parti har en felles verdi-inngang gjennom at vi har vedtatt i vårt partiprogram at abortgrensa for selvbestemt abort skal ligge fast ved 12 uker, og at vi ønsker å se på hvordan nemndenes funksjon kan endres for å gi mer støtte til personer som trenger det. Av hensyn til det etiske grunnlaget, er alle våre medlemmer i stortingsgruppa fristilt ved stemmegivning i Stortinget, sier Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, sier Myrvold til Dagsavisen.

Tillit til mandatet

Utvalget har mandat til å vurdere alternativ til nemndene, og et alternativ til at det er dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides, på tross av at Sp ikke ønsker å endre på noe av dette. På spørsmål om hva han mener om dette mandatet svarer Myrvold:

– Jeg har full tillit til at utvalget håndterer mandatet de har fått på en god måte. For oss er det viktig å få på plass bedre oppfølging og veiledning til de som har vurdert eller opplevd abort.

Dette er mandatet for abortutvalget:

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.

Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.

Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

Kilde: Regjeringen.no

