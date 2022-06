Senterkvinnene: Viktig at kvinnen har det siste ordet

Senterpartiet (Sp) har fristilt sine stortingsrepresentanter til å stemme etter overbevisning når abortsaken kommer opp for Stortinget. Men partiets primærstandpunkt er at dagens lovgivning – med grense på 12 uker – må ligge til grunn, understreket helsepolitisk talsperson Hans Inge Myrvold (Sp) på pressekonferansen onsdag.

Arbeiderpartiet gikk inn for at de vil at grensa for selvbestemt abort skal utvides til uke 18, mens Senterpartiet vil beholde dagens grense på uke 12 og «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.» Løsningen for regjeringen ble et løfte om at de skulle sette ned et utvalg som kan vurdere abort-spørsmålet.

Onsdag kunne helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Hans Inge Myrvold (Sp) kunngjøre at utvalgslederen og mandatet på plass. Resten gjenstår.

Ønsker kunnskap

– Det at kunnskapsgrunnlaget blir enda mer solid, er viktig når en skal se på abortlovens bestemmelser. At man skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder, høres fornuftig ut. Likevel det være viktig at et type rådgivningsorgan som et alternativ til ei nemnd, skal være en støttespiller for kvinnen. Det viktigste er at kvinnen ikke fratas den gode, medisinsk-faglige samtalepartneren i en vanskelig livssituasjon, sier Wenche Skallerud, leder av Senterpartiets kvinneorganisasjon, Senterkvinnene.

– For meg er det viktig at det er kvinnen selv som har det siste ordet i dette vanskelige valget, sier hun.

Profilerte politikere i Senterpartiet har lenge vært kritisk til å endre abortloven.

Under Arendalsuka i fjor sa tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete at det ville være utenkelig for partiet å gå med på en liberalisering av abortloven i regjering. Også nåværende barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sa til Vårt Land i den forbindelse at Aps forslag om å fjerne nemndene ikke var fornuftig. Hun la også vekt på at en utredning av nemndordningen med tanke på forbedring var fornuftig.

Regjeringens abortutvalg har likevel fått mandat til å vurdere et alternativ til dagens abortnemnder. Utvalget skal også vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Venter diskusjon

– Er det da naturlig for Sp å ta en ny diskusjon om nettopp spørsmålet om alternativ til nemndene, og alternativ til grensa for selvbestemt abort?

– Når utvalget har lagt fram sine anbefalinger, er det naturlig at Senterpartiet diskuterer dette. Dette er også forankret i Hurdalsplattformen, sier lederen av Senterkvinnene.

Hun understreker at de ikke ennå har diskutert saken i sentralstyret til Senterkvinnene, og at hun uttaler seg på egne vegne. På spørsmål om hvor fritt hun mener representantene bør kunne stemme i denne saken, svarer hun:

– I slike viktige livssynsspørsmål er det greit å fristille representantene.

Ifølge NRK viste papirene fra fjorårets landsmøte i Senterpartiet at et mindretall i sentralstyret ville erstatte nemndene med rådgivende team, og gjøre abort selvbestemt til uke 18.

