Dagsavisen skrev mandag at både Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad blant annet brukte SVs nei til Nato-politikk som argument mot LO-leder Peggy Hessen Følsviks oppfordring til Ap og Sp om å danne flertallsregjering med SV. Arnstad framholdt at i en vanskelig sikkerhetspolitisk tid i Europa, med krig i Ukraina, er det viktig at «både Ap og Sp er veldig trygge i sin positive holdning til Nato-medlemskapet, og til å være en støttespiller til våre allierte».

– Det hadde ikke vært gunstig med en krevende Nato-debatt internt i regjeringen, mente Sps parlamentariske leder.

Når Dagsavisen spør SVs fungerende leder Kirsti Bergstø om hvorfor hun tror Sp bruker Nato som argument for å slippe SV, sier hun:

– Det er fordi de finner på grunner til å slippe å ta et ordentlig oppgjør med de farlige klimaendringene, naturkrisen og nedbyggingen av matjord og de økende økonomiske forskjellene.

– Politisk kraft og endring

At SV så langt har vært mot norsk medlemskap i Nato, mens Sp er for, forhindret ikke at de to partiene satt sammen i regjering med Ap i åtte år, i perioden 2005–2013.

– Senterpartiet vet veldig godt at SV har vært i regjering tidligere, sier Bergstø.

– Vi var riktignok også da uenige om vi skal drive offensiv, amerikanskledet krigføring, men det å bruke vårt partiprogram i ulike spørsmål ettersom det passer dem, det er bare å ikke ta de største utfordringene i vår tid på alvor, mener hun.

– Sp bruker tida vi lever i som argument for ikke å ha med dere i regjering. Mens LO bruker tida vi lever i som argument for å ta SV med. Hva er din kommentar til det?

– Tida vi lever i krever først og fremst politisk kraft og endring. Det er grunnen til at vi valgte å forlate regjeringsforhandlingene, fordi vi opplevde at endringsviljen ikke var tilstrekkelig, sier hun til Dagsavisen.

– Ønsket om å drive økonomisk omfordeling og ikke verne skattekuttene for de rikeste, ønsket om å ta et oppgjør med profitten i velferden, og ikke minst, klima- og naturkrisen – dette var helt sentrale punkter der vi skilte lag i forhandlingene på Hurdalsjøen. Dette er også områder vi forhandler om i Stortinget hver dag, for å trekke regjeringen i en grønnere og rødere retning, sier Bergstø.

– Et hyggelig ønske

Bergstø var tirsdag en av de inviterte gjestene som holdt tale til LO-kongressen. LO-leder Peggy Hessen Følsvik introduserte henne ved å legge vekt på den gode kontakten mellom LO og SV de siste årene, selv om de ikke har et formelt samarbeid slik organisasjonen har med Ap.

– I går kom Peggy med et hyggelig ønske om å få SV med i regjering, sa Bergstø i talen, og fikk spontan applaus fra LO-delegatene i salen i Folkets Hus.

– Det er godt å være ønsket, kamerater, men jeg har ikke registrert at regjeringspartiene har rydda bordet og sagt de er klare for forhandlinger med blanke ark. Så vi fortsetter kampen, vi, fra Stortinget, for å få ned forskjellene. Men viktigst av alt: Dere vet hvor dere har oss, sa Bergstø til salen.

Etter Bergstø var det Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums tur til å holde tale, og det var da han kom med sin kommentar til LOs SV-initiativ ved å spøke om at det var bedre med et godt vennskap med SV, enn et dårlig samliv. Bergstø satt i salen under hans tale, og kommenterte etterpå til Dagsavisen:

– SV sin vurdering nå er at vi får til mer fra Stortinget. Så kan alle se at de store endringene har kommet på plass når vi har gått inn i forhandlingene med regjeringen. Fra vårt ståsted får vi større resultater og større forandring når vi forhandler med dem i åpent landskap, sammen med gode allierte utenfor Stortinget.

