Martin Kolberg fikk LOs hederspris: – Jeg føler meg utrolig beæret

«Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen» var de berømte ordene Martin Kolberg (73) en gang sa. Likevel kom utmerkelsen på LO-kongressen mandag som en overraskelse for Ap-veteranen. Martin Kolberg hadde egentlig tenkt han skulle be pent om å få et adgangskort til kongressen slik at han kunne «følge med». Så ble han plutselig invitert som gjest.

– Jeg ble overrasket bare over å bli invitert. Jeg satte enormt pris på innbydelsen, sier Martin Kolberg til FriFagbevegelse.

Så fikk han melding om at han skulle få hedersprisen, og at han kunne forberede en takketale.

– Jeg føler meg utrolig beæret. For meg er dette den største æren jeg kan få. Jeg hadde overhodet ikke tenkt tanken en gang. Det var en stor overraskelse, sier Martin Kolberg til FriFagbevegelse.

Har betydd alt

Fagbevegelsen har betydd alt for Ap-veteranen, som har vært LO-medlem siden han var 15 år.

– Fagbevegelsen tilhører den politiske bærebjelken i min politiske filosofi. Som jeg har sagt til deg og alle andre før: Uten fagbevegelsen er sosialdemokratiet intet, sier Martin Kolberg.

– En sosialdemokratisk utvikling av staten uten fagbevegelsen er ikke mulig. Motvekten er for stor. Fagbevegelsen har spilt en helt avgjørende rolle i byggingen av Norge som nasjon og er garantisten for en sosialdemokratisk utvikling av landet, mener Martin Kolberg.

Slik omtalte LO-leder Peggy Hessen Følsvik hedersprisvinneren da hun introduserte dette under åpningen av LO-kongressen mandag:

– Martin har alltid hatt et øye for fagbevegelsen, helt fra han som tillitsvalgt i Norsk Kabelfabrikk og ung valgkampsekretær tidlig på 1970-tallet reiste rundt og snakket om hvorfor bedriftsdemokratiet i statsbedriftene var viktig for demokratiet i arbeidslivet, sa hun.

– Han sier selv at arbeiderbevegelsens styrke ligger i samarbeidet mellom partiet og fagbevegelsen, fortsatte LO-lederen.

Fagbevegelsen x 3

En milepæl i Martin Kolbergs politiske karriere kom på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2005. Da sa han de berømte ordene «fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen». Det han forsøkte å få fram var at fagbevegelsen er Arbeiderpartiets sterkeste støttespiller.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik påpeker at det også var en annen ting han sa i den talen:

– Det var at Arbeiderpartiet er garantisten for at markedsmakten ikke overstyrer folkemakten. Akkurat det samme ligger til grunn for den politikken som LO fører og som sikrer at ulikheten ikke når de nivåene vi har sett i land hvor fagbevegelsen har mistet sin innflytelse, sa hun.

– I begrunnelsen til Sekretariatet trekkes det spesielt fram at få personer i arbeiderbevegelsen har på bedre vis fått fram den gjensidige avhengigheten mellom partiet og fagbevegelsen, sa LO-lederen, og kom med en lett omskriving av det kjente sitatet fra Ap-landsmøtet i 2005; Martin, Martin, Martin.

Langt politisk liv

Martin Kolberg har et langt liv i arbeiderbevegelsen bak seg. Han har arbeidet som postbud, i skofabrikk og på kabelfabrikk. Men det er først og fremst hans politiske liv som har gitt ham en plass i historiebøkene. Det prisvinneren selv ønsker å bli husket for er to ting: Fagbevegelsen ganger tre og at han har vært partibygger.

Kolberg var blant annet partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2001 til 2009, har vært statssekretær både ved Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet, og avsluttet karrieren som stortingspolitiker fra 2009 til 2021. I tillegg har han vært sekretær i AUF, organisasjonssekretær i Ap, medlem av kommunestyre, leder av et fylkesparti, vararepresentant til Stortinget og ansatt i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. Nå er han pensjonist – men fortsatt veldig aktiv som foredragsholder. Pensjonisttilværelsen har han ikke merket mye til ennå.

– Takk og pris for det. Det er jo mindre å fylle hverdagen med uten politisk ansvar. Men jeg er fortsatt en populær foredragsholder og er glad for det. Jeg oppfatter det som meningsfylt, sier Martin Kolberg.

SV i regjering?

Martin Kolberg registrerer selvsagt som alle andre at dagens regjering sliter på meningsmålingene.

– Det er gjort store og viktige vedtak av regjeringen på arbeidslivspolitikken. Det er stor forskjell på hvem som styrer. Også politisk. Dagens regjering jobber med fagbevegelsen. Ikke mot fagbevegelsen som den forrige regjeringen gjorde, sier Martin Kolberg.

– Framfor alt er det først pandemien, senere krigen i Ukraina som skaper helt nye forutsetninger for politisk kommunikasjon. Det er problem for politikken og for alle. Høye energipriser har skapt misnøye. Det er ikke lett for regjeringen å gjøre mer enn den har gjort, sier Martin Kolberg.

Han mener vi burde hatt en flertallsregjering og at SV burde komme inn i regjeringen.

– Med så krevende vedtak som må gjøres, for å sikre et skikkelig folkeflertall og at arbeidsfolk får sin rettmessige del av kaka trenger vi en regjering med parlamentarisk flertall. Derfor bør SV inn i regjering, sier Martin Kolberg til FriFagbevegelse.

Da han tidligere i år gikk av som leder i Buskerud Arbeiderparti, kom Martin Kolberg med denne brannfakkelen:

– Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har stått på venstresiden i norsk politikk. Jeg har også hele tiden ment at SV må inn i dagens regjering «i løpet av året». Vi må ha en sentrum-venstreregjering. Ikke en sentrumsregjering.

– Det er ikke bare opp til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er også en melding til SV om at de må stille seg til disposisjon for å gå inn i regjeringen, mener Martin Kolberg.

---

Dette er LOs hederspris

Deles ut bare på LOs ordinære kongresser. Prisen er på 100.000 kroner, og tildeles personer, grupper, organisasjoner eller institusjoner i arbeiderbevegelsen eller som står arbeiderbevegelsen nær, og som har gjort en jobb for å fremme bevegelsens kultur, verdier og samfunnssyn.

Sekretariatets begrunnelse for å tildele årets Hederspris til Martin Kolberg: «Få personer i arbeiderbevegelsen har på bedre vis fått fram den gjensidige avhengigheten mellom partiet og fagbevegelsen. Fra sine posisjoner i partiet og på Stortinget har han alltid understreket hvor viktig fagbevegelsen er for partiet. Han sier selv at arbeiderbevegelsens styrke ligger i samarbeidet mellom partiet og fagbevegelsen, og har gjennom sitt virke jobbet for det».

Tidligere vinnere:

2017: Tidligere LO-leder Yngve Hågensen.

2013: AUF.

2009: Åge Aleksandersen.

2005: Björn Afzelius` internasjonale kulturfond.

2001: Stein Ove Berg.

---