Frp om Vedum: – Han har jo gjort det til en vane at han ikke vil snakke om dette

– Vi står fast på at vil ha forhandlinger om tiltak for å redusere drivstoffprisene. Hvis regjeringen ønsker seg et bredt forlik Stortinget, må det da være mulig for partiene å løfte egne synspunkter og konkrete saker inn i forhandlingene, sier Frps parlamentariske nestleder Hans Andreas Limi til Dagsavisen. Frp vil kreve at drivstoffavgiftene reduseres, men da finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk spørsmål fra pressen om Frps bensinkrav på en pressekonferanse fredag, sa han nei til dette.

– Dette er ikke en skatte- og avgiftsproposisjon, sa Vedum, og understreket at regjeringen ønsker seg et bredt forlik om Ukraina-pakken i Stortinget. Forhandlingene om pakken starter onsdag morgen i Stortinget, der alle partier er invitert.

Ønsker bredt forlik

Regjeringens proposisjon om Ukraina ble fredag oversendt Stortinget. Hele pakken er på i alt 14, 4 milliarder, og omfatter økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina. Pengene skal hovedsakelig brukes til å styrke Norges nasjonale forsvar og sette kommunene i stand til å ta imot ukrainske flyktninger. Pakken går inn under «endringer i statsbudsjettet», berører i alt 10 departementer og derfor mange samfunnsområder – fra kunnskap til forsvar og justis.

– Dette skal ikke bli noe politisk spill, sa Vedum, og inviterte alle partiene til samtaler denne uka for å komme i gang med arbeidet for å få i stand «brede, samlende løsninger». På dette møtet vil Frp etter planen altså løfte fram høye drivstoffpriser inn i disse forhandlingene, selv om Vedum allerede har avvist det.

– Han har jo gjort det til en vane at han ikke vil snakke om dette. Men vi vil gjerne det! sier Limi.

– I og med at han inviterte til et forlik, så må det jo være meningen at man også er villig til å høre på og snakke om innspill fra partiene. Det er jo ikke slik at det er kun forslaget fra regjeringen som skal være gjenstand for et forlik, det må jo være mulig å forhandle også om andre konsekvenser av krigen i Ukraina. Det vil i alle fall vi ta til orde for, så får vi høre hva regjeringspartiene vil og hvilke innspill de andre partiene har, sier Frps parlamentariske nestleder.

– Hvis Vedum mener noe med et bredt forlik, så må han også være innstilt på å høre de andre partienes synspunkter, sier Limi, som mener drivstoffprisene er en akutt problemstilling det må gjøres noe med. I Frps interne behandling av Ukraina-proposisjonen har de også begynt å se på om de syns det er satt av tilstrekkelig med bevilgninger til Forsvaret. I SV er man ellers bekymret for inndekningen, og generelt hvor pengene til Ukraina-pakken skal tas fra. Både SV og KrF har tidligere sagt til Dagsavisen at de er helt imot at midler til Ukraina-pakken skal tas fra det ordinære bistandsbudsjettet. Bistandsminister Anne-Beate Tvinnereim vil imidlertid ikke utelukke dette.

– Tiltak som haster

Det er Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik som skal lede forhandlingene og arbeidet med Ukraina-pakken i Stortinget. Etter planen skal finanskomiteen avgi sin innstilling om pakken den 28. april, med behandling i Stortinget 3. mai, ifølge Gjelsvik.

– Alle partiene er invitert til møte om proposisjonen om de økonomiske tiltakene som følge av krigen i Ukraina. Partiene bestemmer i utgangspunktet sjøl hvem som stiller, men invitasjonen er sendt til fraksjonslederne i finanskomiteen siden det er der saken skal behandles. Saken vil deretter bli behandlet videre i komiteen, skriver Gjelsvik i en e-post til Dagsavisen. Han har ingen kommentar til at Frp eller andre partier vil løfte inn andre saker i forhandlingene. Men han mener det er viktig at Ukraina-pakken blir klar så snart som mulig:

– I lys av den helt ekstraordinære og svært alvorlige situasjonen med krig i Europa og tilhørende flyktningstrøm er det ønskelig å samle partiene for å søke å finne en bred enighet om de umiddelbare tiltakene som er lagt fram i proposisjonen. Dette er tiltak som haster å få på plass for å styrke sivil og militær beredskap, og for at vi skal være i stand til å ta imot personer som nå kommer til Norge på flukt fra Ukraina, skriver Gjelsvik.

