Lysbakken: – Vi er helt nødt til å stanse all ny leting etter olje og gass

– Nå må regjeringen ta dette på alvor og levere statsbudsjett med store kutt de neste årene. I tillegg er vi helt nødt til å stanse all ny leting etter olje og gass, sier Lysbakken.

Mandag offentliggjorde FNs klimapanel sin tredje delrapport. Der kommer det fram at verden kan halvere sine klimautslipp innen 2030 med tiltak som koster under 100 dollar per tonn CO2.

Rapporten viser, ifølge Lysbakken, at flere klimatiltak må gjennomføres straks.

– Denne rapporten viser at vi må handle nå. Helst i går. Det er så mye vi kan gjøre for å bekjempe klimakrisen. Det er ikke kunnskap vi mangler, det handler om å gjøre det, sier SV-lederen.