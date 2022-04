Frp kaller norske klimamål symbolpolitikk og vil ha kvotekjøp

– Norge trenger verken å legge ned olje- og gassnæringen, tredoble CO2-avgiften eller å forsterke klimamålene ytterligere for å nå de internasjonale klimaforpliktelsene, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp.

– Tiden er overmoden for at regjeringen i stedet fokuserer på å gjennomføre kuttene der de er billigst og mest effektive, som blant annet ved kvotekjøp i utlandet.

Mandag offentliggjorde FNs klimapanel sin siste delrapport. Der kommer det fram at det vil koste under 100 dollar per tonn CO2 å halvere verdens klimautslipp.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har på sin side forsvart dyre klimatiltak etter rapporten ble offentliggjort.