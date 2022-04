Høyre går inn for å løfte EU-debatten

Av Anne Marjatta Gøystdal og Marie De Rosa, NTB

Flertallet overkjørte dermed redaksjonskomiteen og også partileder Erna Solberg, som har gitt uttrykk for at tiden ikke er inne for EU-debatt ennå. Men landsmøtet – med 193 mot 99 stemmer – var ikke enig.

– Høyre mener at norsk EU-medlemskap nå er blitt viktigere enn noen gang, og vil innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt, het det i forslaget fra Oslo og Vestland Høyre, som ble vedtatt.

Formuleringen er dermed sterkere enn den opprinnelige resolusjonsteksten, som slo fast at Høyre er for norsk EU-medlemskap.

– Viktig at vi løfter debatten

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide er glad for at forslaget fra hennes lokallag, Oslo Høyre, fikk tilslutning. Hun gir uttrykk for at det er på høy tid med en ny debatt.

– De endringene som skjer i EU nå, går veldig fort. Du merker tydeligere sentrifugalkraften som gjør at de som står på utsiden, kommer lenger ut. Nettopp derfor er det viktig at vi som et klart ja-parti er med på å løfte den debatten, sier hun til NTB.

Hun påpeker at det ikke er snakk om å søke medlemskap om kort tid, men at det heller handler om å løfte temaet igjen. Debatten har dreid seg om enkeltsaker, men har ellers ligget mer eller mindre brakk i 30 år, siden folkeavstemningen i 1994, påpeker hun.

Høyre bør bruke alle anledninger framover til å få fart på EU-debatten, mener Søreide, som kaller landsmøtevedtaket et startskudd.

– Når jeg er ute, opplever jeg at det er stor interesse og nysgjerrighet blant folk om å vite mer. Jeg tror på å snakke om det, delta i debatter, løfte det, sier hun, og foreslår utenriksministerens halvårlige EU/EØS-redegjørelse i Stortinget som en god anledning for å få EU-spørsmålet på dagsordenen.

Skeptisk Solberg

Høyre var lenge det eneste partiet med et tydelig erklært ja-standpunkt, men har nå fått selskap av Venstre. Nylig tok også Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo Raymond Johansen bladet fra munnen da han i en kronikk etterlyste en ny EU-debatt.

Flere delegater på landsmøtet ga uttrykk for at Høyre må komme mer på banen i denne saken.

– Det kan ikke være Oslos byrådsleder Raymond Johansen som leder an i EU-debatten, sa stortingsrepresentant og leder i Europabevegelsen, Heidi Nordby Lunde.

Høyre-leder Erna Solberg tok også opp EU i sin landsmøtetale lørdag, men tok ikke til orde for at Norge bør gå løs på en ny EU-debatt nå.

– Å begynne med det når det bare er 30 prosent av det norske folk som er for, det er bortkastet energi, utdypet Solberg etterpå.

– Vi er for EU-medlemskap i Høyre, men spørsmålet er timingen, la hun til.