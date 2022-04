– Siden det er 2. april i dag, satser jeg på at det er trygt å annonsere dette uten at det tas for å være aprilspøk. I september blir vi en større familie, skriver Kaski (34) på sin Facebook-side lørdag ettermiddag.

Hun venter barn sammen med Ola Wolff Elvevold som sitter i Oslo bystyre, også for SV. De to har sammen ett barn fra før.