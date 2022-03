– Vedum sa lite om drivstoff i talen sin

– Vedum sa lite om drivstoffpriser i talen sin, men landsstyret gir nå sterke signaler til ham om at noe må gjøres på dette området. Dette må vi gjøre noe med, rett og slett, og det må skje raskt, sier fylkesleder i Troms Senterparti, Svein Leiros, etter partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til Senterpartiets landsstyremøte mandag.

– Mange som sliter

Etter talen holdt Leiros innlegg i debatten, der han understreket alvoret i situasjonen ute i distriktene – og for partiet, med sin sviktende oppslutning.

– Det er jo slik at vi har hatt våre utfordringer, og jeg kan ikke komme unna å nevne de høye drivstoffprisene vi har for øyeblikket. Jeg kommer fra et fylke der kollektivtransporten i distriktene er heller så som så, og vi er helt avhengig av bilen. Derfor er det utrolig viktig at det gjøres noe med drivstoffavgiftene raskt, sa Leiros i sitt innlegg til landsstyremøtet, som besto av partiledelsen og representanter fra stortingsgruppen, sentralstyret og senterbevegelsen.

– Dette er svært alvorlig, også når vi nå skal i gang med nominasjonsprosessen til lokal- og fylkestingsvalget. Det er veldig mange som sliter for øyeblikket, men, landsstyre: Det jeg er aller mest bekymret for er transportnæringen, de har en enorme utfordringer i disse dager, sa Leiros, som også var opptatt av at landbruket i nord nå sliter.

– Krevende tider

Både Leiros og fylkesledere fra nord til sør hadde før landsstyremøtet sagt klart fra i Dagsavisen om at de lokalt er frustrerte over skatte- og avgiftspolitikk og høye drivstoff-, strøm- og matvarepriser. Flere av dem savner Senterpartiets tydelige stempel på regjeringen, og at flere av partiets valgløfter for vanlige folk blir oppfylt.

– Gode landsstyre, det er krevende tider, sa Vedum i starten av talen sin. Men da tenkte han først og fremst på krigen i Ukraina, og følgene for Norge og Europa, og ikke på drivstoffpriser og Sps fall på meningsmålingene.

Hele første halvdel av Vedums tale handlet om Ukraina, og om den alvorlige situasjonen som har oppstått i Europa etter at landet ble invadert av Russland, ikke minst når det gjelder matsikkerhet og matberedskap. Han gikk nøye gjennom hvilke grep regjeringen og da særlig Sp-statsrådene Emilie Mehl, Sandra Borch og Anne-Beate Tvinnereim har tatt for å møte krisen. Han ba også kommunene være forberedt på å ta imot ukrainske flyktninger.

– Betryggende

Vedum lanserte regjeringens egen Ukraina-proposisjon som skal presenteres fredag, som innebærer å styrke det nasjonale forsvaret, den nasjonale beredskapen og forberedelsene til å ta imot flyktningene. Her ønsker han et bredt forlik i Stortinget.

– Et veldig godt signal, syns jeg, sier Østfold Sps leder Reidar Kaabbel, som føler seg inspirert av Vedums tale.

– Talen bar veldig preg av følgene av den alvorlige situasjonen for Ukraina, Europa og Norge. Jeg registrerer også at partiledelsen har tatt innover seg at vi står oppe i mange krevende spørsmål og utfordringer, og at vi må finne løsninger kjapt. Det skal tas grep, også på dette med drivstoff, men så er det ikke alt vi vil merke over natta. Signalene vi fikk nå, er betryggende, sier Kaabbel.

– Ikke helt i mål

Også Vestfold Sps leder Per-Asbjørn Andvik syns det var positivt med Ukraina-forlik.

– Det syns jeg var kjempefint, at alle partier kan samles rundt bordet og få til noe sammen. Vedums tale var alvorlig, og viser at han tar et stort ansvar. Han var tydelig på at ikke alle valgløfter kan innfris nå, fordi vi er i en helt spesiell situasjon, sier Andvik til Dagsavisen. På forhånd etterlyste Andvik nettopp dette: Flere valgløfter må innfris for vanlige folk, fordi det var dem partiet «henvendte seg til».

– Nå blir det litt som i Forsvaret: Vi må reorganisere oss etter at situasjonen har tatt en ny retning. Partiledelsen la vekt på at nå er det krig, høye energikostnader og en matvarekrise i emning som vi ikke helt ser dimensjonene av ennå. Vedum var flink til å sette ord på hva vi har fått til i regjering, men det er et stykke igjen fra det og fram til det vanlige folk setter pris på. Han kom ikke helt i mål på det, mener Andvik.

– Han skjuler seg litt bak de lange linjene, men vanlige folk er opptatt av livsvilkårene sine akkurat nå. Som de renteøkningene vi nok har i vente nå, de gjør mange engstelige. Det kan bli krevende for privatøkonomien, og ikke minst for næringsøkonomien. Der tror jeg næringslivet kanskje kommer til å slite hardest, de er presset på små marginer, sier Andvik, som mener at renteøkninger i kombinasjon med andre kostnader på strøm og ikke minst diesel vil bli spesielt krevende for næringer som bygg og anlegg.

– Der må vi få bedre løsninger, noe som jeg kommer til å understreke i debatten, sier han til Dagsavisen.

