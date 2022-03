– Vi bruker fortsatt tid på å summe oss litt etter dette, sier Torstein Tvedt Solberg, som er leder for Ap i Rogaland, Hadia Tajiks hjemfylke. Med Tajiks avgang som arbeids- og inkluderingsminister onsdag i forrige uke mistet Rogaland sin eneste representant i regjeringen. Når hun søndag også trakk seg som nestleder i partiet etter sju år, går hun også ut av Aps viktige sentralstyre.

– Jeg har jo veldig stor forståelse for det valget Hadia har tatt, og dette er et stort tap for hele Arbeiderpartiet. Men vi merker det nok spesielt i Rogaland, at vi nå har mistet vår mest sentrale politiker både i partiledelsen og regjeringen, sier Solberg til Dagsavisen.

[ Kommentar: Så ble de kvitt ` A ]

– Dramatisk svekket

Tajiks avgang kommer etter en rekke pendlerboligavsløringer. 21. februar skrev VG at Tajik fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 – basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av. 1. mars skrev Dagbladet at Tajik i samme periode hadde leieinntekter fra to leiligheter som hun kjøpte. I forrige uke kunne NRK i tillegg avsløre at Tajik ikke skattet av leieinntektene. Marte Mjøs Persen fra Hordaland blir hennes etterfølger som arbeidsminister, mens Terje Lien Åsland fra Telemark blir ny oljeminister. Solberg har tidligere uttalt han hadde tillit til at Tajik kunne fortsette som nestleder. Nå sier han at han har forståelse for hennes beslutning.

– Hadia har betydd veldig mye politisk for oss. Stor arbeidskapasitet, god i debatter. Hennes avgang er et stort tap for hele Ap, men dette tapet føles nok sterkest i Rogaland, sier Solberg.

– Hun har vært Rogalands representant i sentralstyret, og hun har vært statsråd i regjeringen. Når det så oppstår en så ekstraordinær situasjon som dette, så blir konsekvensen at vår representasjon i regjering og sentralstyre er dramatisk svekket, sier Solberg.

– Vår forventning nå, når kabalen skal legges på neste landsmøte, er at Rogalands representasjon ikke blir permanent svekket. Rogaland er et viktig energifylke, der Stavanger er den storbyen der Ap har størst oppslutning.

[ Støre vil ikke utelukke et comeback for Hadia Tajik ]

– Normale prosesser

Nå kan Solberg som stortingsrepresentant få selskap av Hadia Tajik på rogalandsbenken i Stortinget, når hun etter planen vender tilbake som vanlig stortingsrepresentant. Solberg sier han ikke har fått tenkt på hvem han ønsker som ny nestleder, men alt tyder på at både han og resten av partiet får veldig god tid til å tenke på dette. Partisekretær Kjersti Stenseng holder fast på planen om å vente med å utnevne en ny nestleder til neste landsmøte våren 2023. Etter det Dagsavisen forstår, skal det tas en beslutning om dato for landsmøtet på neste landsstyremøte i slutten av denne måneden.

– Vi følger partiets normale prosesser for å finne de tillitsvalgte som skal sitte i ledende verv. Sentralstyret setter ned en valgkomité som starter sitt arbeid på nyåret 2023, skriver partisekretær Kjersti Stenseng i en e-post til Dagsavisen.

– I de prosessene lyttes det til medlemsdemokratiet vårt, som tar den endelige beslutningen på landsmøtet den våren, skriver Stenseng, og legger til:

– Vi arbeider allerede med neste lokalvalg, og organisasjonen vår jobber nå med å lage over 350 politiske program og finne de gode folka som skal bekle viktige verv i kommunestyrer og fylkesting rundt i hele landet. Det er arbeid som krever mye tid og skaper mye engasjement.

Ønsker ro

Stenseng sier også til NTB mandag at det ikke er gitt at Ap fortsetter med to nestledere – det er det landsmøtet som avgjør. Hun er forberedt på at det blir nestlederdiskusjon i partiet framover, men at hun har tro på at det vil skje på en ryddig og ordentlig måte. Hun har ellers fått signaler om at folk i partiet «ønsker arbeidsro «.

– Nå må organisasjonen får ro til å jobbe, skriver også stortingsrepresentant og fylkesleder i Innlandet, Lise Selnes, i en tekstmelding til Dagsavisen.

Også leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, gir uttrykk for at det ikke haster å finne en ny nestleder.

– Det er ingen problemstilling det haster å mene noe om i dag, skriver Jacobsen i en tekstmelding til Dagsavisen. Han sier at han tar Hadia Tajiks beslutninger om å trekke seg både som statsråd og nestleder til etterretning.

– Dette er selvsagt et stort tap for partiet, skriver han.