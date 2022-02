Skjebnemøte om Innlandet: – Dette kan gå begge veier, sier Ap

Tirsdag kveld skal Aps representantskap i Innlandet avgjøre om de skal følge resultatet fra den rådgivende folkeavstemningen som ble offentliggjort forrige uke. Der ble det et knapt flertall for å splitte opp Innlandet slik at Hedmark og Oppland gjenoppstår som selvstendige fylker. Onsdag skal saken endelig avgjøres i fylkestinget.

– I Ap er vi splittet, det er ulike meninger om spørsmålet, og det kan gå begge veier i representantskapet. Jeg føler meg ikke sikker på resultatet der, sier Hans Kristian Enge, som er leder for Aps gruppe i fylkestinget.

Kan bli straffet

Denne gruppa har gått inn for at Innlandet bevares som et storfylke, slik det har vært siden 1. januar 2020. Men mye tyder på at det har blitt bevegelse i fylkespartiet, og at Ap kan være i ferd med å snu i spørsmålet.

I NRKs kartlegging av hva Ap-ordførerne mener, går det fram at 9 av 14 ordførere i Innlandet vil gå for å oppløse Innlandet. Noen av dem, som Ringebu-ordfører Arne Fossmo, frykter at velgerne vil straffe Ap i neste års kommune- og fylkestingsvalg om de ikke går inn for deling. Fylkestoppene i Ap legger imidlertid vekt på at valgdeltakelsen i den digitale folkeavstemningen var lav (46,7 prosent), og at flertallet var knepent. 50,7 prosent gikk inn for å dele opp, mens 46,1 prosent vil beholde Innlandet.

Hans Kristian Enge, leder for Aps gruppe på fylkestinget i Innlandet. (Privat)

– Dette var egentlig det verste resultatet vi kunne få, sier Enge til Dagsavisen.

– Dette er et veldig delt råd. Hadde enda valgdeltakelsen vært høyere, og resultatet enda tydeligere, så hadde det vært enklere. I gruppa har vi diskutert oss fram til hvordan vi skal vekte dette, og både høringsrunden og medarbeiderundersøkelsen peker tydelig på å beholde Innlandet, sier Enge, som slår fast:

– Dette er en vanskelig sak for Ap. På den ene siden kan vi få kritikk for ikke å respektere en folkeavstemning, på den andre siden kritikk for ikke å evne å styre denne situasjonen. Dette er en situasjon hvor Ap ikke kommer godt ut uansett, sier Enge.

– Farlig å underkjenne en folkeavstemning

Innlandets fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) og hennes parti går for å dele opp Innlandet, og mener det er en selvfølge at fylkestinget følger resultatet av folkeavstemningen. Hun påpeker også at høringsrunden viste at 22 av 24 kommuner i Oppland ønsker seg ut av Innlandet, og at det er viktig å lytte til stemmene fra den mer spredtbygde utkanten av storfylket. Hun advarer Ap:

– Det er farlig å underkjenne en folkeavstemning ettersom det passer. Jeg tror det er klokt å lytte til en folkeavstemning. Hvis ikke Ap snur, kan det straffe seg ved neste valg. Det handler om tilliten til velgerne og respekten for deres resultat. Om det hadde blitt det samme resultatet, med motsatt konklusjon, så ville vi respektert det også og gått for det, sier Hove.

– Når du går til det steget og inviterer til folkeavstemning, skal det vektige argumenter til for ikke å lytte til det rådet man får.

Tirsdag kveld bestemmer Aps representantskapsmøte hva de skal stemme på fylkestinget. Aps stemmer kan avgjøre om det blir flertall for deling på fylkestinget onsdag formiddag.

