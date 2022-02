– Snyltere, juksemakere og lovbrytere skal tas og de skal straffes så det svir. Det gjelder også stortingsrepresentanter. Men i dag framstiller mediene oss som banditter som skal grafse til oss. Det rammer hele det politiske Norge, det øker politikerforakten, og ingen tør å ta igjen. Men jeg tør å ta igjen! Sannheten er at alle mine medrepresentanter er hardtarbeidende, med vilje og tro på gjøre samfunnet bedre, sa Frps representant Christian Tybring-Gjedde under debatten i Stortinget torsdag.

Han mener det er en «selvfølge» at stortingsrepresentantene nå skal få en økning i godtgjørelsen for første gang siden 2019.

Frp, Høyre og Sp fikk sammen med KrF og Venstre flertall for et forslag om å jobbe for en justering av godtgjørelsen snarest mulig etter årets lønnsoppgjør.

Vil øke godtgjørelsen

«Regulering av godtgjørelsen for stortingsrepresentanter skal skje snarest mulig etter lønnsoppgjøret i 2022 etter ny innstilling fra godtgjøringsutvalget, der de ser bort fra lønnsutviklingen i 2020», heter det i forslaget som ble vedtatt torsdag.

Etter årets lønnsoppgjør, trolig tidlig i mai, vil Stortinget be godtgjøringsutvalget komme med en ny innstilling om en økning i godtgjørelsen for årene 2021 og 2022, i tråd med det andre arbeidstakere har fått.

Det er for tidlig å si hvor stor økning utvalget foreslår, hva Stortinget til slutt vil vedta, og når den skal tre i kraft. Men i praksis har Stortinget nå vedtatt at det er på tide å øke godtgjørelsen. Mest sannsynlig vil godtgjørelsen nå passere en million. Dagens godtgjørelse ligger på 987.997 kroner i året.

– Vi ber om en justering av vår lønn, som alle andre i offentlig sektor får. Om vi passerer en million er det helt irrelevant, sa Tybring-Gjedde, og kom med en oppfordring til sine stortingskolleger:

– Nå er det på tide vi står opp for hverandre, at vi viser at vi respekterer hverandre, og at vi tar på alvor det arbeidet vi gjør. Det vi gjør for landet er viktig, og da skal vi også vise at det er viktig, og det skal også skje gjennom godtgjørelsen vår, sa Frp-representanten, som undret seg over stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Han rakker ned på stortingsrepresentantene, på deres godtgjørelse og deres goder, sa Tybring-Gjedde.

Han fikk støtte fra Frp-kollega Frank Sve, som også mener at presidenten bidrar til en «nedbygging av omdømmet» til stortingsrepresentanter.

– Vi har også et mediekor som hamrer løs på vår integritet og vår rolle som medlemmer av nasjonalforsamlingen. Det er ikke bare enkelt å være folkevalgt, sa Sve, og siterte fra et trusselbrev han hadde fått i posten.

– Dette er det vi som folkevalgte møter på grunn av denne stadige nedbyggingen av omdømmet vårt. Dette gjør meg trist, så trist at jeg nesten er på gråten, sa Sve.

– Ektefølt engasjement

Stortingspresident Masud Gharahkhani avviste på sin side at han «rakket ned» på kolleger, men sa at han ønsker at Stortinget må gjenreise tilliten og rydde opp, og at Ap ønsker lønnsfrys for alle stortingsrepresentanter og statsråder fram til det arbeidet er sluttført. Dette forslaget ble imidlertid ikke vedtatt.

Det gjorde heller ikke SVs eller Rødts forslag, som begge innebar lønnskutt.

I debatten foran voteringen dannet det seg en tydelig front med Frp og Høyre på den ene siden, mot SV og Rødt på den andre. Christian Tybring-Gjeddes oppfordring om lønnssolidaritet mellom stortingsrepresentanter fant ikke gjenklang hos Rødt:

– President, jeg har vel aldri hørt et så rørende og ektefølt engasjement fra noen representant i denne salen, som den jeg hørte fra representanten Tybring-Gjedde når han forsvarte sin egen og sine kollegers lønn. Hadde vi vist det samme engasjementet og den samme indignasjonen for trygdede, sosialhjelpssatser eller minstepensjon, så hadde Norge vært et vesentlig bedre sted å leve, sa Rødt-representant Mímir Kristjánsson, og la til:

– Jeg avviser denne solidariteten mellom oss som sitter i denne salen. De vi skal være solidariske med, er våre velgere. Vi skal ikke stå opp for hverandre, vi skal stå opp for våre velgere. Det er de vi skal sammenligne oss med.

– Vi er en velfødd, privilegert elite, understreket Rødts representant Geir Jørgensen.

