Venstre vil ha strømstøtteordning for småbedrifter

– Det er flott at landbruket får støtte, men absolutt ingen logikk i at andre små og mellomstore bedrifter som også sliter med høyt strømforbruk, ikke får støtte – for eksempel bakerier, sagbruk, vaskerier og mange små industribedrifter landet rundt, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo i Venstre til E24.

Tirsdag legger partiet fram et forslag som går ut på å opprette en kommunal ordning, ikke ulik den for koronastøtte til næringslivet, der bedrifter med høye strømutgifter skal kunne søke støtte for januar, februar og mars.

Totalt blir det fordelt én milliard kroner i forslaget, og kommunene skal selv vurdere hvilke småbedrifter som skal få strømhjelp.

– De store industribedriftene er stort sett på langsiktige kraftkontrakter og rammes derfor ikke så direkte, sier Bjørlo.

