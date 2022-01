Høyre-nestleder mener det er uklokt om Stoltenberg blir sentralbanksjef

– Jeg registrerer at det er skapt betydelig uro for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for uavhengigheten til Norges Bank. Denne uroen er også betydelig i Høyre, sier Tina Bru til DN.

Høyre-leder Erna Solberg har tidligere uttalt at det trengs en faglig debatt om fornuften i å ansette en markant politiker fra et regjeringsparti.

Nestleder Tina Bru er på sin side klar på at Stoltenberg ikke bør bli sentralbanksjef.

– Min personlige mening er at debatten de siste månedene har vist at det hersker for mye tvil om hva en utnevnelse av Stoltenberg vil ha å si for tilliten og uavhengigheten til Norges Bank, til at det vil være en klok utnevnelse.

Kandidaturet til den tidligere arbeiderpartilederen og statsministeren Jens Stoltenberg har skapt debatt de siste ukene. På Stortinget har flere partier, som Frp, Venstre, MDG og SV, tidligere uttalt seg kritisk om Stoltenbergs kandidatur.

Torsdag publiserte DN et innlegg fra tidligere finansminister og Frp-leder Siv Jensen, der hun ba Stoltenberg trekke sitt kandidatur.

– Jeg har ikke skrevet dette for å trekke Stoltenberg ned. Jeg er veldig glad i Jens og setter ham høyt som person. Jeg skriver dette fordi jeg er opptatt av omdømmet og uavhengigheten til Norges Bank, sa Jensen til DN.

