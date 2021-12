SV: – Regjeringen må ikke gjenta Høyres feil

– Budsjettavtalen forplikter regjeringen til å søke flertall med SV for å gjennomføre forslag som dette. Vi vil nå gå grundig inn i regjeringens forslag, og er klar til samtaler med regjeringspartiene, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en e-post til Dagsavisen.

Lysbakken viser til regjeringens forslag om en kompensasjonsordning for næringslivet, etter at de nye, nasjonale koronatiltakene kom tirsdag. Regjeringen vil handle raskt og videreføre en tidligere kompensasjonsordning fra Solberg-regjeringens tid, men skal etter planen ha samtaler og forhandle med SV først, før de kan få den gjennom i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å komme med en stortingsproposisjon om dette i januar, får Dagsavisen opplyst fra Finansdepartementet.

– Vi vil jobbe med innretningen og innrammingen av ordningen i ukene fremover. Ordningen vil gjelde for november og desember samlet. For å søke må bedriften derfor kjenne omsetningstallene sine for begge disse månedene, så søknadsportalen vil åpne i januar, skriver statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

Stiller sosiale krav

Lysbakken og SV syns ikke kompensasjonsordningen er god nok slik den er nå. Koronahjelpen til næringslivet bør heller komme i form av en lønnsstøtteordning, mener partiet, eller som et tillegg til en slik kompensasjonsordning, noe særlig fagbevegelsen ønsker.

SV vil også stille andre sosiale krav, som forbud mot oppsigelser for de som mottar støtte, og en videreføring av forhøyet dagpengesats etter nyttår, siden den nye smittesituasjonen skaper ny usikkerhet for arbeidsløse og permitterte.

– Nå gjeninnføres en kompensasjonsordning som det er god grunn til å se kritisk på. Den ga store summer til toppene i det norske samfunnet, mens arbeidsfolk betalte prisen for krisen. Det er utrolig viktig at ikke Høyres feil i krisehåndteringen ikke gjentas. LO ønsker seg en ordning der man får betalt for å holde folk i jobb, sa Lysbakken da han konfronterte statsminister Jonas Gahr Støre om temaet i Stortingets spontane spørretime onsdag. Han mente en slik lønnsstøtteordning kan rulles ut raskt, og pekte på at Ap og SV sammen tidligere har kritisert denne kompensasjonsordningen, da de var i opposisjon.

Tok utbytte

Bedrifter i krise har tidligere fått milliarder av offentlige kroner i støtte i møte med koronapandemien. Samtidig har diskusjonen gått om hva pengene ble brukt til. Flere medier har skrevet om bedriftseiere som har fått koronastøtte, men som også har tatt utbytte eller nedbemannet. Det har vært bred politisk enighet om mange av tiltakene for å støtte næringslivet, men høyre- og venstresida har ikke vært enige i spørsmål om utbytte.

Blant annet foreslo Ap og SV i januar å be Solberg-regjeringen «stille krav i kompensasjonsordningene om at virksomheter som mottar støtte må tilbakebetale støtten hvis de betaler ut utbytte», skrev NRK.

– Det er utrolig viktig at ikke Høyres feil i krisehåndteringen gjentas, sa Lysbakken til Støre i Stortinget onsdag. Han sa også at SV vil ha med et utbytteforbud i ordningen, slik at de store og rike bedriftene ikke kan tjene på kompensasjonsordningen. Han viste til at dette skjedde under Solberg-regjeringen.

– Da ble det tatt ut utbytte – stikk i strid med det den forrige regjeringen sa, sa Lysbakken.

Støre pekte på at smitteverntiltakene i første omgang skal vare i fire uker, og at det derfor ikke er så aktuelt å se på utbytteforbud nå.

– Dette må vi eventuelt komme tilbake til på nyåret, sa Støre.

– Dette har skjedd fort

Støre sa seg ikke enig i at det er så lett å rulle ut en slik lønnsstøtteordning over natten, men kom Lysbakken i møte:

– Jeg mener dette absolutt er noe vi kan diskutere. Vi trengte en ordning nå som raskt kan tre i kraft. Dette har skjedd fort, og omikron ble, for å sitere helsedirektør Bjørn Guldvog, en gamechanger. Vi måtte ty til en ordning som kunne komme raskt opp og stå, sa Støre, som understreket at han vil lytte og føre dialog med partene i arbeidslivet om ordningen, og justere underveis. Han viste også til næringsminister Jan Christian Vestres møte med LO, NHO og Virke onsdag ettermiddag. Alle de tre har bedt om at det innføres en ordning med lønnsstøtte.

– Regjeringen har sydd sammen en kraftfull pakke til næringslivet, sa Vestre ifølge NTB før møtet.

– Partene har fått rekordraskt gjennomslag for ønsket om gjenåpning av den nasjonale kompensasjonsordningen. Sammen med påfyllingen på 1 milliard på den kommunale kompensasjonsordningen er dette en kraftfull pakke til næringslivet, som jeg vil ha deres innspill på, sa næringsministeren.

Først i januar blir det altså mer klart hvordan kompensasjonsordningen blir seende ut til slutt.

– Vi må også få innretningen og gjenåpningen av ordningen godkjent av ESA. I tillegg forutsetter det bevilgningsvedtak i Stortinget, skriver statssekretær Lotte Grepp Knutsen i en e-post til Dagsavisen.

