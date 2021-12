Stortingspresidenten: – Vi kan ikke bare sitte å vente på granskingsutvalget. Vi må gjøre noe selv

Møtet mellom stortingspresident Masud Gharahkhani og Therese Johnsen, lederen for det eksterne utvalget som skal granske Stortingets ordninger, finner etter planen sted tirsdag formiddag. Det får Dagsavisen opplyst fra presidentskapet. Der vil Gharahkhani be utvalget utvide sitt mandat, og gå grundig igjennom alle Stortingets ordninger for stortingsrepresentanter, ikke bare pendlerboligene. Han ønsker gransking av alt fra reisegodtgjørelser til feriepenger, og han vil at utvalget skal levere sine anbefalinger allerede før sommeren. Opprinnelig var planen at utvalget skal levere sin innstilling 1. oktober 2022.

– Vi ønsker at utvalget skal få et større mandat til å se på alle ordninger. Det mener jeg er et riktig og viktig signal å gi. Det hadde vært gunstig å kunne vedta noen nye prinsipper før sommeren. Det har jeg lyst til å snakke med henne om, sier Gharahkhani.

Glad for enighet

Han fikk full tilslutning til å be om dette under et møte med alle de parlamentariske lederne forrige uke. Det er nå snart tre uker siden hans forgjenger, Eva Kristin Hansen (Ap), hadde sitt alvorstunge møte med de samme parlamentariske lederne. Like etter erklærte hun at hun var innstilt på å fortsette som president, men da det senere på dagen ble kjent at det er satt i gang politietterforskning i noen av pendlersakene, trakk hun seg. Torsdag 25. november ble Masud Gharahkhani valgt til ny president med stort flertall.

– Jeg er glad for enigheten under møtet med de parlamentariske lederne, sier den fortsatt ferske stortingspresidenten.

– Vi var samstemte om full åpenhet, og at vi må undersøke om ordningene er rettferdige, om de har legitimitet hos folk, og om vi har ordninger som er til å misforstå. Denne oppryddingen må vi gjøre sammen, alle de politiske partiene, sier Gharahkhani til Dagsavisen.

I det eksterne granskingsutvalget sitter foruten Therese Johnsen, som er tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Amund Noss (tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet), Brit Brenno (tidligere assisterende direktør i Stortinget), Thrine Skaga (advokat, ansatt i Fagforbundet), samt de tidligere stortingsrepresentantene Inger Enger (Sp), Kent Gudmundsen (Høyre) og Karin Andersen (SV).

Vi må ha et storting hvor en radiograf som Masud har mulighet til å bli stortingspresident.

– Jeg mener dette utvalget er helt riktig sammensatt. Det er også fint at vi får med tidligere stortingsrepresentanter, og at vi ikke glemmer et viktig poeng: Å sørge for ordninger som gjør at du som stortingsrepresentant, uavhengig av hvor i landet du bor eller hvilken bakgrunn du har, kan være representert på Stortinget. Dette er en viktig del av vårt demokrati. Vi ønsker oss ikke en situasjon i norsk politikk at det bare er en elite som kan være med, sier Gharahkhani, som legger til:

– Vi må ha et storting hvor en radiograf som Masud har mulighet til å bli stortingspresident, og at du kan ha med partiledere som kommer fra andre steder enn Oslo.

Endring i feriepenger

Men Gharahkhani vil ikke at Stortinget bare skal sitte og vente på granskingsutvalgets konklusjoner utpå våren 2022.

– Vi kan ikke sitte og vente på granskingsutvalget. Vi må gjøre noe selv. Vi må spørre: Hva kan vi gjøre på kort sikt? Vi må allerede nå få på plass nye kontrollmekanismer. Stortingets administrasjon skal ikke lenger spørre seg selv: «Skal vi undersøke, skal vi si fra?» Svaret er: «Ja, det skal dere». Vi skal få eksterne folk til å sjekke, undersøke og veilede underveis, sier Gharahkhani, som allerede før jul vil be administrasjonen om å legge fram en sak om endringer i feriepengeordningen for stortingsrepresentantene.

– Ordningen med feriepenger må bli som den er i samfunnet for øvrig. Generelt har administrasjonen fått beskjed om å foreslå skjerpede retningslinjer innenfor reglene som fins i dag, sier han.

– Også kommer vi til å ønske Riksrevisjonen velkommen til å se på alle ordninger de vil, sier stortingspresidenten, som i tillegg vil understreke representantenes selvstendige ansvar for å se over sin økonomi, sin skatt og sine ordninger. og si fra hvis de tror noe er galt. Skatteetaten har også varslet at de vil kontrollere om det er betalt arbeidsgiveravgift etter reglene for representanter som har fått pendlerbolig. Dessuten er et advokatkontor i gang med en skatterevisjon.

