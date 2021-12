Samler 269 til stort julebord på fredag: – Blir ikke hæla i taket

Samtidig som vi nærmer oss jula med stormskritt og står midt i julebordsesongen settes stadig nye smitterekorder i Norge og Oslo. Det får konsekvenser, selv om både politiske myndigheter og helsemyndighetene har bedt folk arrangere julebord som planlagt.

Stortinget har allerede avlyst sin tradisjonsrike julelunsj. Mange store bedrifter, foretak og institusjoner har valgt å avlyse sine julebord. Men på Oslo rådhus er fortsatt planen å samle 269 ansatte og politikere til et storstilt julebord førstkommende fredag. Byrådsleder Raymond Johansen sier selv til NTB at han har planer om å dra.

– Men vi vurderer jo nøye alle forholdsregler når det gjelder vasking og avstand og alle de tingene, sier han til NTB.

På en pressekonferanse tirsdag sto Johansen fast på at det fortsatt er helt forsvarlig å gjennomføre julebord i Oslo. Han viste til at selv om smittetallene i Oslo er høye er de aller, aller fleste voksne fullvaksinerte og det ligger langt færre på sykehus med covid-19 nå enn ved tidligere smittetopper.

– Hvis jeg sier «ikke gå på julebord, ikke gå på restauranter og i butikkene», da er vi i ferd å stenge ned byen. Den situasjonen ønsker ikke vi å komme i, sa Johansen.

– Mange er redde

Dagsavisen har vært i kontakt med byrådsavdelingen for næring og eierskap, som har ansvaret for å arrangere julebordet. De opplyser om at alle ansatte og politikere vil sitte avdelingsvis i den store rådhussalen, at det vil bli anledning for dans og at de følger Oslo kommunes anbefalinger, nemlig å holde seg hjemme hvis man er syk, unngå klemming og håndhilsning, bruke Antibac ved ankomst og underveis og bruke munnbind på offentlig transport til og fra julebordet.

Dagsavisen får også opplyst at den tradisjonsrike polonesen er avlyst. Det blir heller ikke buffé.

Men ikke alle er like begeistret for å dra på et stort julebord med få begrensninger samtidig som smittespredningen i Oslo og Norge er som den er nå.

– Jeg er usikker på om jeg skal dra på julebordet, sier Cecilie Lyngby i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) til Dagsavisen.

Hun presiserer at hun er fullvaksinert og ikke redd for å bli syk, men er likevel usikker på hvor trygt det er når hun har mange eldre og folk med underliggende sykdommer rundt seg. Hun har stilt et skriftlig spørsmål til helsebyråd Robert Steen om forsvarligheten ved å arrangere julebordet på den måten det er lagt opp til, men ikke fått svar.

Cecilie Lyngby i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). (Mimsy Møller)

Til Dagsavisen tirsdag sa helsebyråd Robert Steen:

– Ikke gå på julebord med vondt i halsen eller snørr! Ikke håndhils, og du trenger ikke klemme folk heller. Men, er du frisk, så vil jeg si som byrådsleder Raymond Johansen sa; gå på julebord og kos deg! Det skal også vi i Oslo kommune gjøre.

Lyngby vil ikke ta til orde for å avlyse julebordet, og er enig i formaningene fra byrådsleder Raymond Johansen om at det er galt å stenge ned samfunnet nå, men etterlyser likevel tydeligere tiltak mot smitte. Lyngby reagerer blant annet på at hun blir anbefalt å bruke munnbind på bussen til julebordet, men at hun på julebordet kan omgås, mingle med og danse med hundrevis av mennesker hun vanligvis ikke omgås helt uten begrensninger.

– Når Raymond Johansen anbefaler munnbind hadde det hengt bedre på greip om man hadde hatt på munnbindet på vei inn til julebordet og først tatt det av når man sitter ved bordet. Det betyr ikke nedstengning, men at man har en viss kontroll, sier hun, og legger til:

– Mange er redde nå, og det hadde vært fint med litt tydeligere regler. Det er ikke inngripende for næringslivet, det betyr ikke nedstenging, men vi kunne gjort noe for eksempel med avstand eller begrenset antallet mennesker per bord.

– Ikke hæla i taket

Anne Solheim, som er tillitsvalgt for fagforeningen Akademikerne i byrådsavdelingene, sier hun ikke opplever at avlysing av julebordet har vært et tema blant de ansatte i Oslo rådhus. Selv har hun planer om å dra dit på fredag og treffe flere av sine kolleger ansikt til ansikt for første gang.

– Vi følger de nasjonale retningslinjene og selvfølgelig retningslinjene for Oslo kommune. Jeg tror ikke det blir hæla i taket eller klemming, og folk kommer til å holde avstand. Blir det sånn at det plutselig kommer en endring og vi må stenge ned samfunnet regner jeg med det ikke blir noe julebord, men sånn det ser ut nå vil ikke julebordet bli avlyst, sier Solheim.

Hun minner om at mange av de som skal på julebordet er blant de som har jobbet med å håndtere pandemien i Oslo kommune.

– Det er en ansvarlig gjeng som føler på mye ansvar. For egen regning tenker jeg at viruset har kommet for å bli, vi blir ikke kvitt det, og da må vi lære oss å leve med det. Så mange som mulig er vaksinerte nå, og så lenge helsevesenet ikke bryter sammen må vi godta å leve med viruset. Det vil få forferdelig store kostnader å stenge ned samfunnet igjen, sier Solheim.

Solheim er medlem i fagforeningen Samfunnsviterne, og hos Samfunnsviterne sentralt har de valgt å avlyse samtlige fysiske arrangementer ut året. I forrige uke avlyste de også sitt julebord. Generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren sier til Dagsavisen at de ønsker å ha en føre var-holdning, og vise samfunnsansvar ved å avlyse alle fysiske arrangementer.

– Tillitsvalgte ringer fra hele landet og spør hva de skal gjøre med julebord og samlinger. Jeg svarer at de må følge lokale regler og tenke kost og nytte. Kan de ha gode smitteverntiltak? Hva kan gjøres digitalt eller forskyves? Jeg vil ikke hisse opp situasjonen, men det kan være bedre å være litt føre var. Det er vanskelig for meg å svare på vegne av Raymond Johansen. Men personlig mener jeg det er viktig med personalpolitiske goder og samlinger, men det kan hende det går an å ta det i januar i stedet, sier Myhren.

