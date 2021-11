Regjeringens budsjettavtale: – I natt kan jeg sove bedre

– Dette skulle aldri blitt en sak i utgangspunktet. Det var skammelig og skandaløst at Solberg-regjeringen foreslo å fjerne fribeløpet for uføre, og at Støre-regjeringen ikke endret dette i sitt forslag til statsbudsjett. Det var høyrepolitikk, det de drev med der. At Høyre gjør det, er forventet. At en Ap-regjering prøver det samme er jo mye verre, mener Solvår Ramstad.

Bare timer før regjeringspartiene og SV mandag meddelte at de var enige om en budsjettavtale, sto Ramstad i spissen for en demonstrasjon utenfor Stortinget. Da ble det levert 35.000 protestunderskrifter til Aps medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Torbjørn Vereide, som Ramstad irettesatte kraftig for ikke å vise handlekraft. Like etter ble det klart at fribeløpet for uføre var på plass i statsbudsjettet.

– Det er selvsagt fantastisk, og betyr enormt mye for mange mennesker. Ikke vet jeg hva som skjedde i kulissene med Ap, men jeg tror ikke disse endringene hadde kommet uten SV, mener Ramstad.

Voldsomme reaksjoner

Solvår Ramstad har engasjert seg sterkt i kampen for å beholde fribeløpet for uføre. Det har skapt voldsomme reaksjoner at Ap og Sp videreførte den forrige regjeringens forslag om å avvikle friinntekten til uføretrygdede, som i dag kan tjene rundt 42.500 kroner (0,4 G) uten at trygden reduseres.

De som klarer å jobbe mye, ville tjent på forslaget, mens de som tjener mindre enn dagens fribeløp, vil sitte igjen med langt mindre. Ramstad har kalt det «et hodeløst og hjerteløst forslag», og sa at kuttene kunne rammet henne selv. Hun er selv uføretrygdet og studerer på deltid. Hun syns det var «hårreisende» at Ap videreførte dette kuttet, som hun mente ville føre til at flere ville bli holdt unna arbeidslivet.

«En ny politikk»

Men det var ikke bare de uføre som hadde grunn til å være fornøyde etter budsjettavtalen. Det ble som kjent også feriepenger til permitterte og arbeidsløse, det blir fortsatt barnetillegg for uføre, brillestøtte til barn, bostøtten økes og familier på sosialhjelp får barnetrygden uavkortet. Det blir også gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger, og en start på det som skal bli en tannhelsereform.

Støre-regjeringen har særlig blitt kraftig kritisert av fagbevegelsen og venstresiden for at de ikke fikk i stand feriepenger for permitterte. Statsminister Jonas Gahr Støre sa ifølge NTB at det har «tatt tid» å finne plass til dette på budsjettet. Ifølge en Ap-kilde hadde regjeringen hele tiden et ønske om å reversere kutt og sikre feriepenger, og at forhandlingene med SV i Stortinget ga mer tid og rom til å få det til.

«Mange av de usosiale kuttene er reversert overfor syke og arbeidsuføre. Dette er en god start på en ny politikk for landet. I natt kan jeg sove bedre», skrev Elisabeth Thoresen på Facebook etter at hun fikk nyheten om budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV. Da hadde lederen for AAP-aksjonen nettopp kommet hjem fra den samme demonstrasjonen utenfor Stortinget.

Elisabeth Thoresen, leder i AAP-aksjonen. (Jens Marius Sæther)

– Lys i den andre enden

I fire år har Thoresen kjempet for å reversere innstrammingen i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som Solberg-regjeringen innførte i 2018, og som førte til at mange tusen mistet sin inntekt.

– Vi ser at vi har blitt hørt, sier Thoresen til Dagsavisen.

– Det Erna Solberg og hennes regjering har gjort de siste åtte årene overfor syke og arbeidsuføre, er så brutalt. Historiene som har kommet ut har vært så vonde og mange. Det er et så mørkt, mørkt kapittel, men nå begynner jeg å tro at vi har satt punktum for dette. Nå begynner jeg å se lys i den andre enden, sier Thoresen.

– Nå har vi fått noe håp på plass om at det skal bli endringer som er til det beste for oss. Hver eneste gang det har kommet noe fra Erna Solbergs regjering, så har det bare vært innstramminger. Det eneste positive var da de slo sammen frikort 1 og 2, ellers har det bare vært mørkt. Når du så får presentert et statsbudsjett der du ser at AAP-lovverket skal opp til vurdering, vi er blitt lovet at karenstiden skal bort og at syke skal få lov til å beholde inntekten sin. Det er fortsatt hull vi må tette, men Rom ble ikke bygd på en dag, sier Thoresen, som på forhånd hadde en god følelse av at det gikk veien for fribeløpet for uføre.

– Der har trykket vært så stort. De har gjort en fantastisk jobb med den kampanjen, på veldig kort tid, sier Thoresen.

– Jeg var ikke helt forberedt på de andre tingene som kom, som at barnetillegget går tilbake til de uføre, slik det var før 2016. Det var så mye som kom, som gjorde livet litt lettere.

