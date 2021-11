Masud fikk klubba: – Vi har en stor jobb å gjøre for å gjenvinne tilliten

Stemningen var spent og nesten lystig da stortingsrepresentantene toget inn i salen og fant plassene sine. Det hørtes latter og small talk, men Masud Gharahkhani satt allerede der så alvorlig på buskerudbenken, helt urørlig og bare ventet. Den avgåtte presidenten, Eva Kristin Hansen, var ikke å se. Lenger inn i salen satt mannen mange ikke greide å la være å kikke på akkurat denne dagen: Aps Sverre Myrli. Han som seinest dagen før så høylytt og offentlig ga uttrykk for sin skuffelse over at han ikke ble innstilt som president, og dessuten må gi fra seg plassen som 4. visepresident på grunn av kjønnskvotering i presidentskapet. Nå kunne han bare sitte og se på at Masud Gharahkhani ble valgt til stortingspresident i stedet for ham.

Aps Sverre Myrli ble vraket til vervet som stortingspresident og kalte prosessen et «uverdig spill», men torsdag så han ut til å være i godt humør da Stortinget valgte ny president. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Det så likevel ut til å hjelpe på Myrlis humør at han hadde tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) som sidekamerat på akershusbenken. De to satt og lo og sludret lavt, mens de siste representantene kom seg på plass. Så. Så var det alvor.

– Vi foreslår Masud Gharahkhani! ropte Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud noe uparlamentarisk fra hedmarksbenken opp til 1. visepresident Svein Harberg (H).

– Masud Gharahkhani er foreslått valgt til Stortingets president. Andre forslag foreligger ikke. Presidenten foreslår at valget av president foregår ved skriftlig votering, sa Harberg, og så ble det travelt i salen.

Snublet i navnet

Representantene skrev hastig ned navn på forhåndsutleverte lapper og vandret opp og ned for å legge dem i urner. Etterpå var det dødsstille mens presidentskapet talte for harde livet. På mange måter virker dette enkle, lille papirlapp-systemet litt primitivt for en nasjonalforsamling, som om representantene bare er noen skoleelever som skal velge ny tillitsmann i klassen.

– Valget har da gitt følgende resultat: Totalt ble det avgitt 119 stemmer. Til Stortingets president ble valgt Garud Masup – eh – Masud Gharahkhani, med 103 stemmer, sa Harberg, som snublet i navnet, tydelig litt preget av stundens alvor.

– To stemmer ble avgitt på ikke foreslått kandidat, og det ble avgitt 14 blanke stemmer, redegjorde Harberg, som like etter ba den nye presidenten komme opp på presidentplassen for å overta presidentklubba.

– Gratulerer, og lykke til med en krevende og viktig oppgave, sa Harberg, og hele salen brøt ut i kraftig applaus.

Sverre Myrli klappet også, og holdt kanskje på litt ekstra lenge. Gharahkhani tok ordet:

– Jeg holdt på å si: «President!», men … tusen takk. Jeg vil gjerne takke for den tilliten dere har vist meg. I fellesskap har vi en stor jobb å gjøre for å gjenvinne tilliten hos folket vi skal tjene. Jeg ser fram til å utføre vervet på en trygg og tillitsfull måte, i nært samarbeid med alle partier på Stortinget. Takk, sa den nye stortingspresidenten.

Talen som tente Ap

Da var det mye mer schwung over talen unge Masud Gharahkhani holdt på Aps landsmøte i 2011, da han for alvor ble kjent i rikspolitikken. Under landsmøtet dette året fikk han stående applaus da han fortalte om sin reise fra Teheran til Drammen.

– Jeg heter Masud, født i Teheran, vokst opp i fellesskapssamfunnet Norge, et resultat av sosialdemokratiet, jeg elsker landet mitt Norge og jeg skal bli ordfører i Drammen, sa Gharahkhani til landsmøtet. Talen imponerte daværende Ap-statsminister Jens Stoltenberg, som ga ham skryt. I Aftenposten ble overskriften: «Ungt Ap-talent tente landsmøtet».

Gharahkhani lyktes aldri med å bli ordfører i Drammen, selv om han prøvde både i 2011 og 2015. Begge gangene tapte han mot Tore Opdal Hansen fra Høyre. Først i 2017 kom han inn på Stortinget, og tok plass i familie- og kulturkomiteen. Slik sett har Frp-leder Sylvi Listhaug helt rett da hun kommenterte at Gharahkhani ikke er den som har lengst fartstid på Stortinget, «men vi vil gi ham en sjanse».

Gharahkhani har ledet Aps migrasjonsutvalg og har også vært partiets innvandringspolitiske talsperson. Da debatten raste om Norge skulle hente ut barn fra Moria-leiren i Hellas, ble Gharahkhani og Ap satt under et stort press. Mange både i og utenfor partiet, mente Ap sto for en lite human flyktningpolitikk. I 2020 skrev Gharahkhani på Facebook at han hadde vært i tvil om han ville fortsette som Aps innvandringspolitisk talsperson. Han fortalte at det var belastende å bli kalt en «Frp-er» og «en mørk flekk i partiet», men konkluderte: «Selv om skjellsordene går innpå meg, har jeg kommet til at jeg vil fortsette.»

Etter at Masud Gharahkhani ble valgt som stortingspresident, tok han med pressen inn til sitt nye kontor. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Familiehistorien

Etter at Ap hadde offentliggjort Gharahkhani som sin foretrukne presidentkandidat onsdag, holdt han en lett følelsesladet liten tale til fremmøtte pressefolk i Stortingets vandrehall.

Han fortalte om familien på tre som flyktet til Norge i 1987. Etter et kort opphold på asylmottak, bosatte familien seg i Skotselv i Øvre Eiker. Gharahkhani fortalte også at familien kom til Norge med kun én dollar i lomma og at foreldrene startet som jordbærplukkere. Moren ble senere lærer og fikk torsdag gullklokke for sine 25 år i skoleverket. Faren Bijan Gharahkhani har vært aktiv i politikken for Ap i en årrekke og jobber med integrering i Nav. Han sitter i kommunestyret i Øvre Eiker og har ledet Buskerud innvandrerråd i 20 år. Før sommeren ble han valgt som leder for det første flerkulturelle rådet i Viken fylkeskommune. I et intervju med Dagsavisen i juni, uttalte faren seg om hvordan det var å komme til Norge som flyktning.

– For meg var det viktig å delta i lokalsamfunnet, og det var nok for mange nordmenn å vite at jeg er fra Eiker. Jeg var med barna mine på fotballtrening og deltok på dugnadene, slik kom jeg i kontakt med nordmenn. Dugnaden er en viktig del av den norske ånden.

Da Ap onsdag presenterte sønnen som ny stortingspresident, måtte faren tørke bort en tåre da NRK intervjuet ham.

Masud Gharahkhani sa selv at han ble valgt til stortingspresident under «triste omstendigheter». Han ble valgt kun fordi Eva Kristin Hansen trakk seg etter pendlerbolig-skandalen.

Men der oppe på presidentplassen skal han nå sitte framover med klubba si. Torsdag formiddag gikk det bare et par minutter etter applaus og takketale før sak 1 på dagsordenen, valg av ny stortingspresident, var ferdig behandlet. Gharahkhani ble så satt i arbeid med en eneste gang. Han satte seg umiddelbart i presidentstolen og overtok ledelsen av resten av stortingsmøtet:

– Da går vi videre i Stortingets dagsorden. Sak 2: Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2021. Første taler er Ine Marie Eriksen Søreide, komiteens leder...

