Listhaug om den nye stortingspresidenten: – Vi vil gi ham en sjanse

Masud Gharahkhani må for det første legge vekk partihatten, og forstå at han nå ikke lenger bare representerer Arbeiderpartiet, men hele Stortinget, mener Høyres parlamentariske leder Erna Solberg.

– Enhver president må lære seg at man slutter å være partipolitiker, og går over i rollen som samlende for hele Stortinget. Det har våre presidenter gjort, og jeg går ut ifra at også en ny president kommer til å gjøre dette. Dette er en omstilling fra at du sterkt skal markere ditt eget parti, til å være den fremste tillitsvalgte for Stortinget, sier Solberg til Dagsavisen.

– Han er jo ikke den som har lengst fartstid på Stortinget, men vi vil gi ham en sjanse. Jeg håper jo at han nå tar tak og sørger for å lede arbeidet med å rydde opp, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

Aps ansvar

Det ligger an til at Aps stortingsrepresentant Masud Gharahkhani fra Buskerud torsdag blir valgt til ny stortingspresident etter Eva Kristin Hansen, som trakk seg i forrige uke etter saken med pendlerleiligheten.

Valget skal voteres over i stortingssalen, og både Sp og partiene på venstresiden vil trolig slutte opp om Gharahkhani. De to største opposisjonspartiene, Høyre og Frp, sier altså også tydelig at de ikke kommer til å legge hindringer i veien for at han skal bli valgt. De satser på at Ap har innstilt rett person til å ta seg av den viktige oppgaven det er å gjenreise folks tillit til Stortinget.

– Dette ansvaret ligger nå på Aps skuldre, og de har ikke konsultert noen andre rundt denne prosessen, sier tidligere statsminister Erna Solberg til Dagsavisen.

– Nå har de offentliggjort sin kandidat, og vi har tenkt å akseptere det, for de er det største partiet. Vi har ikke tenkt å stille noen andre kandidater eller skape noe trøbbel her, sier Solberg, og presiserer at hun ikke kjenner Masud Gharahkhani personlig.

Men hun har lagt merke til ham i politiske debatter som «en tydelig talsperson for innvandringsspørsmål for Ap», derav hennes formaning om å legge vekk partihatten.





[ Det norske Bebreiderparti ]

– Nå trenger vi å få ro

Frp-leder Sylvi Listhaug, som har markert seg som en av de krasseste kritikerne i saken mot Hansen og pendlerleiligheten, understreker betydningen av den nye stortingspresidentens viktige rolle som leder av oppryddingsarbeidet.

– Vi håper at Gharahkhani lykkes i dette. Nå trenger vi å få ro, og vi trenger å få jobbet med å rydde opp i de forholdene som er avdekket, og se om det er flere forhold som bør avdekkes. Dette bør fortrinnsvis skje ved at Stortinget avdekker dette sjøl, framfor at det er journalister som graver det fram. Det er viktig at vi nå viser at vi tar tak i hele spekteret av ordninger for å rydde opp hvis det skulle være noe mer. Stortingspresidenten skal lede dette arbeidet, og det håper jeg han vil gjøre på en god måte, sier Listhaug til Dagsavisen.

Hennes partikollega i presidentskapet, Morten Wold, går lenger i å vektlegge hele Stortingets ansvar for å rydde opp etter skandalene.

– Dette er et bredt felles ansvar for Stortinget som institusjon, der Gharahkhani får en viktig posisjon. Men dette er en ryddejobb vi må gjøre sammen, sammen med presidentskapet, administrasjonen og de parlamentariske lederne, sier Wold til Dagsavisen.

– Vi må i fellesskap gjenreise tilliten og rydde opp i de ordningene det er uklarhet om. Det er 169 representanter her, og langt de fleste har sitt på stell og ikke gjort noe som helst feil. Dessverre oppstår det saker hvor noen representanter har gjort feil, og vi må lage regelverk som gjør at sjansen for at slikt skjer i framtida blir mindre. Kontrollen må bli bedre og vi må sørge for at folk etterlever regelverket slik at vi unngår at vi kommer i vanskelige situasjoner som setter parlamentet i et dårlig lys og som gjør at tilliten til Stortinget svekkes, sier Wold.

[ Elden: – Valg av ny stortingspresident må utsettes ]

– Et uverdig spill

Mens opposisjonen respekterer valget av Gharahkhani, kommer de høylytte protestene fra Ap-hold. Aps stortingsrepresentant Sverre Myrli var tydelig opprørt over måtte gi fra seg plassen som femte visepresident til representanten Kari Henriksen. Når Gharahkhani kommer inn, vil Ap vil ha begge kjønn representert i presidentskapet, ifølge Aps partisekretær Kjersti Stenseng, som hevder at dette er grunnen til at Myrli ble vraket – og ikke fordi han har gjort en dårlig jobb.

– Det har vært et spill, og jeg vil kalle det et uverdig spill, sa Myrli til NTB, og kritiserte prosessen internt i Ap. Stenseng avviser denne kritikken:

– Vi har gjort grundige vurderinger i prosessen for å velge rette personen til landets høyeste tillitsverv. Det skulle bare mangle, skriver Stenseng i en tekstmelding til Dagsavisen.

[ Sverre Myrli hardt ut mot partiet ]

– Det arbeidet Stortingets president nå skal ta fatt på blir krevende. Vårt fokus har vært å finne rette personen for den jobben, og det er jeg glad for at Masud har takket ja til å gjøre, skriver Stenseng.

– Ydmyk og stolt

Masud Gharahkhani selv var tydelig takknemlig for å bli innstilt, selv om han understreket at han blir valgt under «triste omstendigheter». Han takket partiet for å ha gitt ham denne tilliten. Han blir den første stortingspresidenten med minoritetsbakgrunn, noe statsminister Jonas Gahr Støre erklærte overfor NTB at han var stolt av.

– Jeg er ydmyk og stolt over å få denne tilliten, sa Gharahkhani til den fremmøtte pressen.

– Jeg går inn i denne jobben med hele mitt hjerte, og jeg har lyst til å rydde opp sammen med de andre politiske partiene og administrasjonen. Det er viktig for å gjenreise tilliten til Stortinget og det norske demokratiet, sa Gharahkhani.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen