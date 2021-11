Frp om det blir brudd med SV: – Bare kom til oss, vi er klare

– Om Trygve Slagsvold Vedum vil snakke om reduserte avgifter, så er vi her, vi. Bare kom til oss, vi er klare, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til Dagsavisen.

Han sier det i en spøkefull tone, men litt alvor er det over budsjettinvitten til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen. Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp går nå inn i sin andre uke, og er offisielt på overtid. Lykkes de ikke, må regjeringen gå til andre for å sikre landet et budsjett.

– Det skaper selvfølgelig en vanskeligere arbeidssituasjon for Stortinget, at regjeringspartiene ikke klarer å bli enige med sin samarbeidspartner SV i Stortinget innen fristene, mener Limi.

– Nå er allerede fristene skjøvet på grunn av regjeringsskiftet. Dette gjør det vanskelig for oss i opposisjonen, for vi vet ikke hva vi skal forholde oss til. Vi kan bare avvente når det blir et forlik – hvis det blir et forlik. Fristene løper og det nærmer seg planlagt finansdebatt i Stortinget, påpeker Limi.

Irritert - så positiv

Mandag møttes de parlamentariske lederne i Ap, Sp og SV til et «statusmøte». Finanspolitikerne i de tre partiene har sittet og forhandlet i en uke, inkludert hele helgen. På vei inn i møtet var Lysbakken tydelig på at hans parti er misfornøyd med forhandlingene så langt.

Verken han eller SV-forhandleren Kari Elisabeth Kaski syns det var noen grunn til å koble inn de parlamentariske lederne på et så tidlig tidspunkt, men Lysbakken stilte likevel opp på statusmøtet med Sps Marit Arnstad og Aps Rigmor Aasrud, tydelig irritert, ifølge NTB.

– Vi er ikke i nærheten av en enighet. Det er fortsatt altfor stor avstand, og hovedgrunnen til at det har tatt så lang tid, er at regjeringspartiene ikke har beveget seg nok i vår retning, sa Lysbakken til NTB. Etter møtet så han atskillig lysere på situasjonen, og kalte det «et positivt møte»:

– Jeg opplever at vi har hørt hverandre og har blitt hørt om ting som er viktige for oss når det gjelder å få fremdrift på dette, sa SV-lederen. De tre rødgrønne partiene ble enige om å fortsette budsjettforhandlingene på finanskomiténivå, men at de styrker mannskapene for å sikre framdriften.

Hans Andreas Limi (Frp) er finanspolitisk talsperson i Stortinget. (Lise Åserud/NTB)

[ SV om forhandlingene med regjeringen ]

Tvinner tommeltotter

Budsjettforhandlingene vil dermed fortsette utover denne uka. Men betyr dette at opposisjonspartiene i finanskomiteen i mellomtiden bare sitter og tvinner tommeltotter?

– Både ja og nei, sier Limi.

– De som forhandler har nå overskredet sine frister, men opposisjonen har jo også sine frister. Vi skal legge inn våre alternative budsjetter i budsjettsystemet til Stortinget. Det ligger et budsjettforslag inne, men det har jo ikke flertall. Vi får håpe det rekker å bli behandlet i finanskomiteen, sier Limi, som syns det blir «veldig spesielt» om komiteen må avgi innstilling uten et flertall, og at budsjettet kanskje ikke blir klart før finansdebatten 2. desember.

– Særlig når dette er tre partier som faktisk for ikke lenge siden har sittet sammen for å lage en regjeringserklæring. De burde jo kjenne hverandres posisjoner ganske godt, mener Limi.

– De skapte et inntrykk av at dette skulle gå greit. Nå står de nok vesentlig lenger fra hverandre enn de vil gi inntrykk av, tror Limi, som innrømmer at det ikke er første gang et budsjettforlik lar vente på seg. Det skjedde flere ganger under Solberg-regjeringen.

[ Pensjonistene håper på tannhelsereformen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen