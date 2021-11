Folket om tilliten til politikerne: – Tilliten min er definitivt satt på prøve

I går ble det klart at stortingspresident Eva Kristin Hansen trakk seg etter at det ble kjent at Oslopolitiet skal etterforske sakene om pendlerboliger.

Statsviter Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT) sa til Dagsavisen før det ble kjent at Hansen trakk seg, at det selvsagt er uheldig for Stortingets tillit ute i befolkningen at det blir sådd tvil ved stortingspresidenten, som formelt sett har nest høyest rang i landet.

– Tillit kan svekkes, men den kan også vinnes tilbake, hvis Stortinget nå rydder opp, sier han.

Dagsavisen tok en prat med folk på gata i Oslo om deres tillit til våre øverste folkevalgte etter flere eksempler på politikere som har feiltolket eller brutt regler den siste tiden.

– Det viktigste er hvordan dette behandles nå. Det er ikke nok å si «sorry, jeg misforsto», sier Pauline Ladehoff (22) som er ute og går på Karl Johan sammen med venninnen sin Victoria Skinnarland (22).

De to jentene har ikke mistet troen på demokratiet, men synes sakene som har vist seg i det siste er påfallende.

– Det er veldig dumt at sånt skjer, men ikke helt uventet, sier Skinnarland.

Ladehoff og Skinnarland er enige om at så lenge det får konsekvenser, vil tilliten til systemet opprettholdes.

Victoria Skinnarland (22) og Pauline Ladehoff (22). (Selma Moren)

Svekket tillit i befolkningen

På Stortinget har det vært høy temperatur de siste dagene, i julemarkedet rundt Spikersuppa rett utenfor er det roligere førjulsstemning. Flere vi snakker med sier de nå har lavere tillit til våre øverste folkevalgte.

– Tilliten min er ikke borte, men den er definitivt satt på prøve. Dette ødelegger jo det spesielle med Norge, nemlig at vi har tillit til politikerne våre. De må rydde opp i dette slik at vi kan stole på dem og fortsette å gå fram som et godt eksempel, sier Jens-Petter Gasmann (61)

Han tror ikke dette er så alvorlig at folk mister tillit for alltid, men synes det er dumt at sånt skjer, selv om politikere også bare er mennesker.

– Jeg jobber i staten og vet at det er mye som er vanskelig å forstå seg på iblant, men de må følge reglene. Særlig når de har en sånn stilling, for det er så mange rundt dem de kunne spurt hvis noe var uklart for dem. Nei, dette er uheldig, sier Gasmann.

Jens-Petter Gasmann (61). (Selma Moren)

Også Lars Borge Hellesylt er mer kritisk nå enn før.

– Tilliten er mer tynnslitt nå. Jeg synes det er veldig dårlig, sier han.

Hellesylt mener det er dumt og uheldig at politikere krever at folk skal sette seg inn i regler for så å selv si at de har misforstått regelverket.

Lars Borge Hellesylt (27) (Selma Moren)

Bør følge egne regler

Også Rashida Assa (21) synes politikerne bør klare å følge sine egne regler.

– Når de selv lager lover de ikke klarer å følge, hva er da poenget med å ha disse lovene?

Hun synes det er fint at de nå rydder opp, slik at de kan unngå at flere begår feil, og at de som allerede har gjort det, selv skjønner at de har gjort noe galt.

Rashida Assa (21) (Selma Moren)

Signy Thorsvoll (56) (Selma Moren)

Signy Thorsvoll (56) har også fått tilliten sin svekket gjennom høsten. Hun mistenker at politikerne egentlig kjenner godt til lovverket, som har vært det samme lenge.

– Jeg må innrømme at jeg kjenner litt mistillit. Jeg skulle ønske saker som dette ikke kom, sier hun når Dagsavisen møter henne.

Men hun understreker samtidig at feil kan skje og sier at så lenge man er villig til å gjøre opp for seg og innrømme at man har gjort en feil, så kan tilliten bli gjenoppbygd.

