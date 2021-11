– Nå står Stortinget foran en veldig, veldig tøff oppgave med å gjenopprette tilliten

Det har stormet rundt stortingspresident Eva Kristin Hansen etter at Adresseavisen avslørte at hun mellom 2014 og 2017 fikk pendlerbolig av Stortinget selv om hun var bosatt på Ski rett utenfor Oslo. Grunnen til at hun fikk pendlerbolig i Oslo var at hun var bostedsregistrert i en hybel i Trondheim, selv om hun altså bodde så nærme hovedstaden at hun ikke kvalifiserte for pendlerleilighet.

Torsdag kveld kom beskjeden fra Oslopolitiet om at de etterforsker saken. Få minutter seinere sendte Hansen ut en pressemelding om at hun trekker seg som stortingspresident i lys av politiets etterforskning.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Krever endring

– Det er veldig riktig av henne å trekke seg nå. Hun burde gjort det 24 timer tidligere. Nå står Stortinget foran en veldig, veldig tøff oppgave med å gjennomrette tilliten. Det er de nødt til å ta svært alvorlig og sørge for å få satt opp et presidentskap og et system som er i stand til å gjenopprette tillit, sier Dagsavisens politiske kommentator Hege Ulstein.

Torsdag ettermiddag, få timer før Hansen varslet at hun trekker seg, skrev Ulstein en kommentar om at hun burde nettopp gjøre det. Og ville hun ikke måtte hun bli fortalt at hun måtte trekke seg.

Nå mener Ulstein at Stortinget må sørge for en kraftig opprydning i regelverket knyttet til pendlerboliger og andre goder for politikerne.

– De er nødt til å gå gjennom alle sine særordninger og legge mest mulig inn i et kontrollregime, og minst mulig inn som tillitsbaserte ordninger. Vi har sett nå at det ikke fungerer. På samme måte som at etter pensjonsskandalen i 2008 ble representantenes pensjonsordninger lagt inn i Statens pensjonsordning, sier Ulstein, og legger til:

– Det er bra at hun nå går av, det er bra at Riksrevisjonen nå går inn i sakene, det er bra at politiet etterforsker saken, og det er bra at Stortinget går gjennom hele ordningen med pendlerboliger. Men det er ikke nok. Alt de kan må Stortinget nå flytte fra tillitsbaserte ordninger til et kontrollregime.

Støre: – Riktig

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB at det er riktig av Hansen å trekke seg nå.

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier seg enig.

– Det er veldig klokt at hun gjør det, samtidig som jeg skjønner at det er en veldig vanskelig sak for henne. Men her var det ingen vei utenom, sier Listhaug til NTB.

