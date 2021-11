Melby vil gjenoppbygge tilliten blant folk

– Det er ingen tvil om at denne typen saker er veldig negativt for politikeres omdømme og vår tillit blant folket. Det synes jeg er veldig synd, for vi er helt avhengige av den tilliten for å kunne gjennomføre den jobben vi skal gjøre. Derfor er det viktig at vi tar den typen saker på alvor og at vi går ordentlig inn i dem. Det tror jeg er den eneste måten vi kan gjenoppbygge tilliten på, sier Venstre-leder Guri Melby til Dagsavisen.

Tirsdag avslørte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) kan ha brutt reglene for Stortingets pendlerboliger. Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto reglene. Torsdag ble det klart at Hansen ikke skal redegjøre for pendlerboligsaken i Stortinget, men skal gi et skriftlig svar.

– Vi har drøftet om jeg skal holde en redegjørelse for Stortinget hvor jeg forteller historien jeg nå har fortalt til de parlamentariske lederne. Det var det ikke noe stort ønske om, men vi ble enige om at jeg skal gi et grundig skriftlig svar, sa Hansen.

– Må ta det derfra

Partienes parlamentariske ledere møttes torsdag for å diskutere saken. Stortingspresidenten sa etterpå at den skriftlige redegjørelsen til Stortinget kommer i løpet av dagen.

– Jeg har vært på tilbudssiden og sagt at jeg kan gå på Stortingets talerstol og redegjøre, brette ut familielivet mitt og fortelle hvorfor jeg kjøpte meg den og den boligen, men det var det ikke ønske om blant de parlamentariske lederne, sa Hansen.

Møtet torsdag var for så vidt godt, sier Melby. Det ga dem mer fakta på bordet, men hun er opptatt av at de må få en slik skriftlig redegjørelse som partigruppene kan forholde seg til.

– Vi kan ikke ta beslutninger om veien videre i den saken her basert på medieomtale, eller basert på en muntlig redegjørelse i et møte. Vi er nødt til å ha en skriftlig redegjørelse, så må vi ta det litt derifra, sier Melby.

Når de nå skal se på hva som skal skje med regelverket framover, er hun glad for at også saker tilbake i tid skal undersøkes for mulige regelbrudd.

– Nå ble det enighet om at vi skal se på de historiske sakene. Det tror jeg er kjempeviktig. Det er et viktig moment i det å gjenoppbygge tilliten blant folk, sier Melby.

Ikke første sak

Aftenposten har tidligere i høst avslørt rot med pendlerboliger blant flere stortingspolitikere.

– Hva det er med regelverket som gjør at så mange har tolket det feil?

– Disse sakene har jo vært ganske forskjellige. Det er ulike typer feil folk har gjort, og folk har fått ulike typer veiledninger. For det første tror jeg det viser at regelverket ikke er godt nok slik det er. Det viser nok også at den veiledningen folk har fått, ikke har vært god nok. Men det her er såpass kompleks at vi trenger den gjennomgangen for å konkludere med akkurat hva som er galt, svarer Melby.

– Hadde alle sakene vært like, hadde det vært lettere å si at «da må vi rette på det her». Men det er ikke sånn. Derfor tror jeg nok at vi trenger å gå litt grundig gjennom det før vi konkluderer om akkurat hva som må gjøres, fortsetter hun.

Venstre-lederen understreker at i tillegg til at de må gjenoppbygge folks tillit, er det viktig å sikre at det finnes ordninger som gjør at også folk som bor utenfor Oslo kan sitte på Stortinget.

– Det skal ikke være sånn at du må ha økonomi som gjør at du får kjøpt deg en leilighet i Oslo, alle vet hvor vanskelig det er. Vi må sikre ordninger som er gode, men der det ikke er noe tvil om hva som gjelder, slik at alle representantene kan forholde seg til det, sier Melby.

Fakta om reglene for Stortingets pendlerboliger

Stortinget eier til sammen 143 leiligheter i Oslo.

Ifølge Stortingets regelverk skal disse «dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget».

For å få disponere en av Stortingets pendlerboliger er det et krav om at man selv bor der. I tillegg kan man også ha familiemedlemmer boende så lenge man selv bor der.

Stortingsrepresentanten plikter årlig å gi opplysninger til administrasjonen om hvem som bor i leiligheten. Ved den årlige rapporteringen bekrefter de at de selv bor i pendlerboligen, og eventuelt oppgir navn på familiemedlemmer som bor der sammen med dem. Fremleie er ikke tillatt.

Kilde: NTB

