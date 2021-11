Høyre om stortingspresidenten: – Tillitsspørsmålet er ikke avklart

Det største opposisjonspartiet på Stortinget, Høyre, vil vente til stortingspresident Eva Kristin Hansen har kommet med sin skriftlige redegjørelse før de uttaler seg i tillitsspørsmålet.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland gjorde dette klart etter møtet mellom stortingspresident Eva Kristin Hansen og Stortingets parlamentariske ledere torsdag. Det ble da klart at Hansen må komme med en skriftlig redegjørelse til Stortinget om hvordan hun har håndtert saken med pendlerboligen i Trondheim.

– Veldig utleverende

På spørsmål om Høyre har tillit til stortingspresidenten svarte han at det spørsmålet er aktuelt etter redegjørelsen.

– Hansen har gitt en bred, muntlig redegjørelse til de parlamentariske lederne i Stortinget. Men tillitsspørsmålet er ikke avklart før hun har kommet med den skriftlige redegjørelsen, sier Helleland.

– Hansen redegjorde nøye for saken, og det er en redegjørelse som er veldig utleverende. Inntrykket mitt er at hun redegjorde på en tillitvekkende og troverdig måte, og dette en stortingspresident som tar alt dette på dypeste alvor, mener Helleland.

– Ennå ikke felt noen dom

– Men om hun har brutt reglene eller ikke, det er blant de tingene vi må ta stilling til etter hennes skriftlige redegjørelse. Jeg har ennå ikke felt noen dom. Det er viktig å ta disse tingene i riktig rekkefølge, mener Helleland, som sa seg fornøyd med at de tidligere pendlersakene nå skal gjennomgås av et eksternt utvalg og trolig Riksrevisjonen. Presidentskapet eller Hansen skal ikke ha noen rolle i dette, bortsett fra å være adressat for konklusjonene.

Riksrevisjonen skal undersøke pendlerbolig-saken, opplyser riksrevisor Per-Kristian Foss til Aftenposten torsdag ettermiddag.

