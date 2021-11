Pensjonistene håper på tannhelsereformen: – Vi må komme ut av den ulykksalige situasjonen vi har i dag

– Det er SV som er det partiet som kan gjøre noe. Jeg tror de greier å få på plass starten på en tannhelsereform i budsjettforhandlingene med Ap og Sp, sier Terje Mikkelsen, pensjonert tannlege og initiativtaker til Facebook-gruppa «Tannbehandling/økonomi», som i skrivende stund har nærmere 80.000 medlemmer.

Her deles mange fortvilte historier om alvorlige tannproblemer, skyhøye tannlegeregninger og generelt om følgene av at Norge ennå ikke har en fullverdig offentlig finansiert tannhelsebehandling. Mikkelsen har med sine nærmere 50 år som tannlege også sett sin del av pasienter som har slitt med økonomi og tannsykdom, og har lenge kjempet for en tannhelsereform.

– I år etter år har vi hørt at flere partier går inn for en tannhelsereform, men det kommer alltid noe i veien når det først skal skje. Rødt har vært på banen, men nå er det SV som er det partiet som er i posisjon til å få gjennomslag for en tannhelsereform. Tida er overmoden, sier Mikkelsen, og sikter til at SV har lagt inn 1,15 milliarder til tannhelse i sitt alternative budsjett.

Oppstart av budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og SV. F.v.: Kari Elisabeth Kaski fra SV, finanskomiteleder Eigil Knutsen fra Ap og Sigbjørn Gjelsvik fra Sp. (Torstein Bøe/NTB)

– Det første krafttaket

Finanspolitikerne i Ap, Sp og SV har sittet sammen og forhandlet på Stortinget siden mandag ettermiddag. Etter det Dagsavisen forstår, kan i prinsippet alle saker i SVs budsjett løftes inn i disse forhandlingene med regjeringspartiene.

Da SV la fram sitt budsjett, slo finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski fast at tannhelsereformen er en av SVs store velferdssatsinger.

– Vi starter en tannhelsereform, sa Kaski, og lovet 1,15 milliarder som blant annet skal gå til billigere tannlege for de under 25 år, og en gratis undersøkelse for alle over 75 år.

Partiet vil også bygge opp den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene for å gi økt kapasitet.

– Tannhelsereformen er en av SVs viktigste og tyngste velferdssatsinger. Den vil vi ha gjennomført, og det er klart at den blir et tema i forhandlingene, sier også SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein til Dagsavisen.

– Vi har en realistisk plan for å bygge ut en hel tannhelsereform, og det man ser i vårt alternative statsbudsjett er første del av en flerårig plan, sier hun.

– Vi glemmer ikke våre viktigste saker fra valgkampen når vi kommer i posisjon, og vi har godt håp om å få til dette. Folk har ventet siden før 1. verdenskrig på å få en tannhelsereform, så slik sett er det et historisk sus ved denne satsingen, sier Hussein.

SVs Marian Hussein. (Tobias Schildmann Mandt, Tobias Schildmann Mandt)

«Amalgam-generasjonen»

Også Ap har landsmøtevedtak på at de vil ha en tannhelsereform, og det står i Hurdalsplattformen at Ap/Sp-regjeringen går inn for at det offentlige tannhelsetilbudet på sikt skal likestilles med andre helsetjenester, med en gradvis utvidelse. Men da Støre-regjeringen nylig la fram sin tilleggsproposisjon, var ikke tannhelsereformen prioritert blant de sakene regjeringen vil gjennomføre i løpet av sine første 100 dager.

– Nå må vi slutte å si «på sikt», nå må vi få noe konkret på bordet, mener den tidligere tannlegen Terje Mikkelsen, som legger til:

– En slik gratis tannhelsesjekk for de eldste betyr kanskje ikke så mye i praksis, men det er et signal om at «nå skal vi begynne å ta dette på alvor», sier han, og slår fast at er det noen som trenger hjelp med høye tannlegeregninger, så er det generasjonen som i dag er rundt 70 pluss.

– Dette er «amalgam-generasjonen», som vokste opp i en tid uten fluor og dermed fikk dårlig tannhelse. Mange sliter med at amalgamet fører til at tennene «faller sammen», slik at de må ha dyre rotfyllinger og kroner. Det er da ikke deres feil at de fikk tennene fulle av amalgam og ikke hadde tilgang på fluor, mener Mikkelsen.

– Vil bety mye

Mikkelsen får støtte fra Pensjonistforbundets forbundsleder Jan Davidsen, som også i lang tid har etterlyst en tannhelsereform på vegne av sine medlemmer:

– Vi vet at SV mener alvor med det de har sagt i valgkampen, og at det kan komme noe på plass om tannhelse nå, om det blir budsjettenighet med regjeringen, sier Davidsen til Dagsavisen.

– SV har tatt dette med i sitt alternative budsjett og avsatt midler som holder til en begynnelse på en tannhelsereform. De har også lagt inn at de vil bygge opp den offentlige tannhelsetjenesten. Vi regner nå med at vi skal se i alle fall begynnelsen på en tannhelsereform som gjør at alle i dette landet skal få råd til å få stelt tennene sine, sier Davidsen.

– Vi må komme ut av den ulykksalige situasjonen vi har i dag, at særlig ungdom og eldre med dårlige inntekter får en dårligere livskvalitet på grunn av dårlig tannhelse. En oppstart og en langsiktig plan nå vil bety mye, sier Davidsen.

