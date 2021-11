SV om forhandlingene med regjeringen: – Vi vet hva vi skal ha, vi vet hva som må til

– Vi føler oss trygge på at den muligheten regjeringen har, er å komme til oss. De har ikke noe flertall uten oss. Vi er også innstilte på å komme til enighet, forutsatt at vi blir møtt på en rimelig måte. En enighet må bety en budsjettavtale som i betydelig grad er preget av SVs prioriteringer, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen. Han tviler på at Støre-regjeringen har så lyst til å gå til andre partier om det ikke blir enighet.

– Jeg tror ikke de vil gjøre det i budsjettsammenheng. For Ap og Sp å gå til borgerlige partier for å gjøre opp budsjett med dem: Det tror jeg ikke vil bli forstått av rødgrønne velgere, sier Lysbakken til Dagsavisen, og legger til:

– Jeg har sittet i utrolig mange forhandlingsrunder med Ap og Sp opp igjennom årene, og vi vet hva vi skal ha, vi vet hva som må til, og de tingene vi legger på bordet er rimelige krav.

– God tone

SV la mandag fram sitt alternative budsjett, som danner utgangspunkt for de pågående forhandlingene om statsbudsjett mellom regjeringspartiene Ap og Sp og SV i Stortinget. Foreløpig er det de tre partienes finanspolitikere som sitter sammen i finanskomiteens møterom, og forhandlingene startet klokken 14 mandag. Det er et mål for begge parter å komme til enighet i god tid før finanskomiteen må avgi sin innstilling 26. november.

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV er i gang. Fra venstre Sigbjørn Gjelsvik fra Sp, Kari Elisabeth Kaski fra SV og finanskomiteleder Eigil Knutsen fra Ap. (Torstein Bøe/NTB)

– Vårt mål er også å begynne disse forhandlingene med en god tone. Jeg kommer ikke med trusler eller ultimatum nå, vi har jo ikke rukket å bli uenige om noe ennå. Vi vet også at vi ikke får gjennomslag for hele vårt alternative budsjett, sa Lysbakken da han og SVs forhandler Kari Elisabeth Kaski la fram SVs budsjett. Disse første budsjettforhandlingene mellom Støre-regjeringen og SV kan komme til å etablere et mønster for de neste budsjettårene. Et brudd slik det ble i Hurdal er en dårlig start for et rødgrønt samarbeid i Stortinget på lang sikt.

– Hvor viktig er det for SV å være regjeringens foretrukne budsjettpartner i årene som kommer?

– Først og fremst er det viktig å bli enige fordi det innebærer at vi får resultater for de folkene og de interessene vi kjemper for, og at vi får valuta for de stemmene til de som stemte SV i september, sier Lysbakken.

Omkamp om Hurdal

Det er Kari Elisabeth Kaski fra SV, Eigil Knutsen fra Ap og Sigbjørn Gjelsvik fra Sp som nå sitter i Stortinget og forhandler. Utgangspunktet for forhandlingene er den avgåtte Solberg-regjeringens budsjettforslag, Støre-regjeringens tilleggsproposisjon, og nå også SVs alternative statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa på forhånd til NTB at regjeringen er forberedt på tøffe forhandlinger, men at han har tro på at de kommer i mål.

Lysbakken minner om den delen av venstresiden som ikke ble representert i Støre-regjeringen, som har hele 100 rødgrønne mandater bak seg i Stortinget.

– Dette valget var et valg hvor svært mange av de stemte for regjeringsskifte, stemte for en mer radikal fordelings- og miljøpolitikk enn det regjeringen står for, sier Lysbakken til Dagsavisen.

– Derfor mener vi at vi har muskler og en rolle i Stortinget som tilsier at vi skal prege politikken i større grad enn Ap og Sp la opp til på Hurdal. Det mener jeg er rimelig, sier SV-lederen, som innrømmer at forhandlingene langt på vei er en slags omkamp av Hurdalsforhandlingene, som SV trakk seg fra.

– Vi er helt åpne på at vi nå tar opp de spørsmålene vi ikke kom langt nok på i Hurdal. En av grunnene til at vi at vi gikk fra Hurdal, var jo at vi ville kunne stå fritt å fortsette å jobbe for at vi i større grad kunne prege skattepolitikken, klimapolitikken, oljepolitikken, og at vi skulle ha en mulighet til å stoppe velferdsprofitørene. Den muligheten ville vi sagt fra oss hvis vi gikk inn i regjering, og den muligheten til å ta opp disse spørsmålene bruker vi nå, sier Lysbakken.

– Mye på spill

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger tror forhandlingene kan bli krevende for SV.

– Det står veldig mye på spill for SV nå, sier han til Dagsavisen.

– Til nå har de kommet godt ut av det med å ikke godta ting, men nå får de et ekte dilemma. På den ene siden, å stå ansvarlig for noe de er mot, og på den andre siden, la være å innkassere seire i det hele tatt. Det er virkelig et dilemma, som det blir kjempespennende å følge med på, mener Tuastad.

– Hvis de ikke får noe på miljøpolitikken, vil store velgergrupper føle seg sviktet, mener Tuastad, som tror det vil være enklere for SV å få et kompromiss når gjelder både private kommersielle velferdstjenester og skatter og avgifter.

Han mener det er to fortellinger om det som gikk galt mellom Ap, Sp og SV i Hurdal:

– Den ene at SV var for kravstore og ikke skjønner realpolitikk. Den andre er at Ap og Sp gjorde opp regning uten vert, og at de er nødt til å høre SV. Hører de ikke på SV, blir de ikke troverdige som en progressiv regjering.





Fakta om SVs alternative budsjett

I det alternative budsjettet går SV inn for å øke det totale skatte- og avgiftsnivået i Norge med 22,9 milliarder kroner sammenlignet med det regjeringspartiene Ap og Sp har lagt opp til i sitt tilleggsnummer til budsjettet.





SV går også inn for å innføre en ny produksjonsavgift for olje- og gassnæringen på norsk sokkel. Inntektene fra avgiften, som anslås til 43 milliarder kroner på årsbasis, skal gå til et nytt grønt omstillingsfond.





SV foreslår å kutte 30 milliarder kroner i fossile satsinger og sette av 40 milliarder kroner til grønne satsinger.





SV har foreslått å øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner. Det gir en kostnad på 3,6 milliarder kroner.

Samtidig vil også SV koble temaet profittfrie velferdsløsninger opp mot budsjettforhandlingene. Partiet ønsker at et utvalg skal se på modeller for nullprofitt i barnevern, barnehager, rusomsorg, eldreomsorg og arbeidsmarkedstiltak.

